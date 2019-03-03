爸爸親手造的象象鎖匙扣　女兒視為至寶　卻被我一腳踩爛了……

1Up有一隻（條？）象象巾，那安撫巾陪伴女兒成長。女兒半夜偶有扎醒，只要捽捽象鼻，便又安心再度入睡。K1入學初期，她有分離焦慮問題，象象巾也陪過她一起上學，為她加油！象象巾跟家人一樣，是女兒最重要的玩伴。 文：1Up媽

早前外子教孩子造熱縮片時，造了一個象象巾鎖匙扣給她扣在書包，她如獲至寶。某天放學後，她把書包放在地上，我不為意一腳踩上去……

1Up：啊！您踩爛咗我個象象巾瑣匙扣。（眼淚大顆大顆滴下） 我：噢，對唔住啊！我無心㗎。 1Up：踩爛咗我心愛嘅嘢，我真係好傷心喔。(繼續哭個不停) 我：（內疚中）…… 數分鐘後 1Up：（哭著問）媽咪您有無受傷啊？

傷心的同時，孩子不忘關心他人。媽媽暖在心。孩子，對不起！

父母最直接的教育方式是說教，可是說要「關心別人」一百萬次又如何，孩子的耳朵總有一個自行關機模式，聽過一次之後，再聽到就自動左耳入右耳出。

但孩子發自內心的行動，卻可以是萬中唯一的課堂，我真情流露地感激她的關愛，並加以鼓勵，同時誠懇地道歉。這堂課，我知道她會終身受用，我也一樣。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《關心別人》1Up媽】

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