當我們談論MOMO挑戰時　可以談論些什麼│程綺瑾

早前，筆者受馬來西亞精神學會邀請赴吉隆坡做了一場關於如何應對網上自殺信息的講座。講座圍繞近年較為出名的與自殺有關的網上案例探討了應對措施，其中包括藍鯨挑戰及MOMO挑戰。沒想到，近日MOMO挑戰又出現在本港新聞中，再次引起本地家長及學校的憂慮。很不幸地，此類挑戰日後恐怕仍將層出不窮。 【編按：作者為香港中文大學社會工作學系助理教授程綺瑾】

本地一些學校和傳媒因此呼籲家長關心子女對社交媒體的使用。但具體如何關心，如何跟青少年就這類網上話題展開討論，很多家長都頗感茫然。如果家長只是嚴詞責問子女，或簡單地禁止青少年使用社交媒體，反而可能引起更多家庭爭拗。因此本文建議幾個可以與青少年探討的話題，以期拋磚引玉。

如果孩子說沒有在玩MOMO挑戰，我應該就此打住嗎？ 到目前階段，該挑戰已經在傳媒及網路上引起熱議，青少年或早或遲（多半情況都是早於父母）都有可能從不同渠道聽說該挑戰。閉口不談並不會減低青少年知曉該挑戰的機會。另外，青少年可能因為怕父母責問而在初初被責問時隱瞞在玩的事實。因此，不如不要糾結自己的子女是否在玩，而是與子女開放地討論一下這類遊戲的風險，進而說服子女遠離風險。 MOMO挑戰是網絡遊戲嗎？ 無論是2016開始引起傳媒報導的藍鯨挑戰，還是去年在多國引起報導的MOMO挑戰，雖然都流傳於網絡平台，但並非一般意義上的「網絡遊戲」。它們更像「真心話，大冒險」（Truth or dare），以發送訊息的方式聯絡受害人，誘導或脅迫（例如聲稱已經hack受害人的手提電話，掌握受害人的秘密）受害人接受挑戰，從而一步步引導受害人做出危險行為。由於此類訊息可以通過多種網絡平台發出，很難以「刪帖」或者刪除軟件、卸載app等方式去監控。

MOMO挑戰是真的嗎？

傳聞中，藍鯨挑戰和MOMO挑戰都誘使多宗自殘自殺案例。但當人們深入追究信息源時，都會發現「無證可考」。有人認為大概真有其事，但是因為主事者指令受害者刪除手機記錄，掩蓋了罪行，因此成為懸案。有人則認為這些不過以訛傳訛（hoax），博人眼球而已。令人遺憾的是，諸多媒體在沒有確認信息的真實可靠之前，已經大篇幅報導了這些挑戰，並在字裡行間或多或少地渲染了這些挑戰的神秘刺激。

錯失了在源頭糾錯的機會，即時最初的momo挑戰只是虛構，但現在隨時可能有人模仿報導中的方式，發起momo挑戰，令「傳說」變成真實。因此無論真假，我們都需要認真應對。藍鯨挑戰之後又出現MOMO挑戰，或許不久的將來，還會有其他類似挑戰出現。我們需要做的是教青少年學習辨別哪些信息是可信可靠的，增強免疫力。

MOMO挑戰就是鼓吹自殺嗎？

除了誘導自殘自殺行為外，在不同國家已有傳聞有網絡詐騙份子利用MOMO挑戰之類的遊戲恐嚇收信人，誘使收信人提供銀行帳戶密碼、個人住址等私隱信息。因此，藉著MOMO的殼，有心人可能做出多種侵犯私隱、騙取金錢、甚至誘使自我傷害或傷害他人行為的罪行。當我們與青少年溝通的時候，也不妨從網絡信息安全的角度來切入，幫他們增強警惕，避免墮入騙局。