德國遇上的恐龍老太太│德國紅蕃媽媽

德國學校假期比香港多，除了暑假聖誕假復活節假外，五至六月間的五旬節假，還有這個星期的狂歡節假期。 在德國做全職媽媽，平日忙碌已非單憑「真係辛苦過返工！」能夠形容。尤其是小朋友放假，就是媽媽們加班時候了。 【 編按：作者為德國紅蕃媽媽】

養著這幫體力爆燈的超級撒亞人，與其在家單挑，讓兩兄弟將家變成戰場。我寧願耗盡全日卡路里，都帶他們出去玩。

男生們，和恐龍好像是失散多年的同類生物。吾家小兄弟亦不例外，他們除了本身是暴龍速龍外，他們的最愛就是恐龍。大哥唸小學，平日功課串字錯漏百出，但對著這堆Allosaurus, Spinosaurus , Tyrannosaurus , Giganotosaurus等我連中文都不知牠們叫什麼的恐龍，卻行文如流水，甚至體型、高度、食物，速度等等都記得十分清楚。弟弟跟著哥哥，好快就掌握了恐龍知識。曾經見過一隻大減價飛龍，觸發港式師奶基因爆發，意圖魚目混珠，購買這隻飛龍代替弟弟想要的速龍當生日禮物，怎料給只有五歲的弟弟嗆白：「媽媽，這隻是中世紀飛龍，不是恐龍，恐龍生存在白堊紀侏羅紀果啲！」

昨天我就帶著兩隻暴龍速龍出城，到博物館看恐龍化石。回程在火車上，全日被他倆疲勞環迴轟炸已經好累，怎料兩兄弟不久就開始討論弟弟手上那隻是什麼龍，兩兄弟你一言我一語，由前肢指爪幾多開始討論，到後來越講越大聲，德國火車車廂很安靜的，德語是一種很安靜的語言，孩子們普遍都能細聲說話。唯獨我家兩兒遺傳了廣東人嗓門大，越講越興奮，開始皺眉，輕囑孩子們說話輕聲一點不要妨礙其他乘客。 一直坐我們旁滑手機的老太太，突然招手叫孩子們過去。我心一沉怕孩子被罵，原來老太太一直留意他們對話，在滑手機找那恐龍資料，找到了叫他們去看。再讀了相關資料給他們聽。結果，窩心的老太太給了我一個喘息的機會。

記得第一次踏足德國旅遊，吸引我的不是她的童話國度，是無論什麼東西，都會有兒童版本。無論去哪裡，都有兒童專屬角落給魔怪們打發時間。德國沒有工人姐姐，教養任務都是媽媽，有時在街遇到困難，總會有熱心人幫忙的，就如這位熱心老太太下車時跟我說：「不要覺得不好意思，你現在經歷過的，我都經驗過，看著你帶孩子，讓我想起自己從前養孩子的情況，所以我都理解。」