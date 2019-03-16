【親子隔膜】父子出外用餐　相對無言是手機惹的禍？

手機使到人冷漠，何時我們才懂得放下手機和父親聊聊天？

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今天我獨個兒到咖啡店用餐，被安排坐在一對父子身旁。當我走近他們時，發現他們徑自盯着手機屏幕，彼此沒交談，沒碰觸，像陌路人。他們只是靜靜地吸啜着面前的咖啡，眼晴出神地盯着屏幕不放。

食物送到，兒子獨個兒大快朵頤，他點的是餐牌上最昂貴的鮮蟹肉意大利麵。他粗野地把食物塞進嘴裏，同時繼續死盯着相距不到十厘米遠的手機屏幕不放。

兩父子明明很近，距離很像很遠（Gettyimages／視覺中國）

兒子吃飽了，爸爸點的蕃茄意大利麵終於上桌，大家繼續停留在各自的世界。

這裏比自修室更安靜，一切都沉默得非常自然。

爸爸吃飽了，喜盈盈跟兒子道：「我最近加薪了……現在每小時加到七十五元啦。」

「………」

「那麼加班津貼每個月就有過千元了！」

「………」

爸爸望着兒子，冷冷地問：「………我們是否還點了個芝士薯條？」

「對呀。」兒子立即答道。

「吓？」爸爸被兒子的火速回應嚇倒。

「有呀。」兒子不以為意再次回應。

「啊……原來他不是失聰。」我心想。

就這樣，爸爸靜靜地望回手機，兒子仍然沒有從手機抬起頭。薯條上桌，兒子獨自吃了半碟薯條，終於開口問：「你吃嗎？我吃不下。」然後用叉子示意爸爸將薯條拿走。

「我不太吃這個……」爸爸接過那碟薯條哩喃道。然後，他靜靜地吃了幾口就結帳離開。

同台食飯，卻不知道對方吃的是什麼。或者不吃什麼。（Gettyimages／視覺中國）

他是個年約五十歲的爸爸，帶着一個已經成年且身高超過六呎的兒子。

兒子由始至終都沒有放下手機，一次都沒有；他不知道蟹肉意大利麵的味道，不知道冰咖啡的獨有香氣，不知道爸爸其實不時偷瞄自己，不知道對方想要分享的喜悅，他更不知道自己其實早已比爸爸高出很多很多，他站在爸爸身旁像個巨人。

但爸爸邊走邊望着兒子的身影，他知道，兒子將會是個獨當一面的人，應該是，將來會是。這是作為爸爸的期望，亦因為這份信任，雖然難堪，但他仍樂意跟兒子聊沒回應的話題，坐在人聲鼎沸，但感覺像自修室般死寂的餐廳，跟不關心自己的兒子吃這頓昂貴但無味的午餐。

撰文：孔曼

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「在自修室用餐」​】

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