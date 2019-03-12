【親子關係】濫用遊戲學習可能會有反效果│H.Y老師

但實情是在星期天，一家三口去玩樂，而小朋友口中還期待著等一下去街街的所見所聞，為何不讓小朋友好好的「放假」呢？ 大人上班終於都等到假期，小朋友恆常星期一至五上學、興趣班加做功課，都接近朝九晚五。為何大人可以放假，小朋友則不可？

（Getty Images）

其實遊戲學習是很好，爸爸與小朋友玩的遊戲都很有趣，但要留意玩遊戲時的地方是否配合，這對於小朋友學習的成效有很重大的影響。H.Y老師看到小朋友根本無心參與，眼晴和嘴巴不說「車到未？」當輪到他時更隨便說了「車」，可以反映小朋友當刻心不在此。

當小朋友期待放假跟爸媽去玩樂時，他們會有很大期望，自然對與玩樂不相干的遊戲沒有產生興趣。所以，各位爸爸媽咪不妨帶出一些與放假節目有關聯的遊戲，就算「造句」都可以配合節目。例如最近假日時下雨，很多爸爸媽咪會帶小朋友到室內遊樂場，我們可以提問小朋友今日為什麼我們到室內遊戲、裏面會有什麼是最喜歡。小朋友可以自行說出：「下雨天，我和爸爸媽媽到室內遊樂場玩波波池。」這是簡單又能引起他們對活動的期待呢！



在遊戲中不用開宗明義的說出溫習的目標，小朋友又不會立即卻步，最重要是不失遊戲的意義，大人小朋友都能皆大歡喜呢！記住遊戲是不知不覺玩樂中學習，不要每事都借遊戲作藉口，以免小朋友怕怕，到最後什麼遊戲都沒有興趣！

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