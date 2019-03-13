便當用隔夜飯怕影響孩子健康？專家話原來更有益……

作為家長當然希望小朋友在成長階段吃得好長得快，即使坊間有數之不盡的餐廳、標榜健康的飯盒供應商，想小朋友吃得健健康康最好的做法就是自己煮！不過自己為小朋友做便當，無可避免是用上「隔夜」飯，畢竟早上時間有限，一般都會在晚餐時一併準備，也許媽媽會心生內疚，要給孩子帶隔夜的飯，但好消息是，原來「隔夜」的分分鐘更健康！

令隔夜飯變健康 只需要椰子油

現在小朋友吸收營養來源豐富，又有各種不同小吃由長輩提供，難免會吸收過多熱量，變成「肥仔肥妹」。只需要煲飯時，加入幾滴椰子油，媽媽用這些飯製作成小朋友翌日的午餐後，放置12小時後，這些隔夜米飯會比原本新鮮的米飯減少60%熱量，是相當驚人的一個數字。

整個原理和化學有關，隔夜後米飯中主要成分澱粉部分變成「抗性澱粉」，人體無法消化轉化為熱量。抗性澱粉有助增強飽腹感甚至有研究指出有助預防腸癌的功用。

翻熱菜會致癌

相信不少家長在前一晚為小朋友製作好飯盒後，第二天早上便會翻熱放入保溫盒給子女帶回學校享用。上文提及隔夜的飯有好處，但不要忘記一個飯盒裹面還有疏菜！翻熱的菜會致癌又是怎麼一回事呢？一切也是和化學有關，蔬菜中含有的硝酸鹽在人體內轉化成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽再轉化成亞硝胺，才會有機會增加致癌風險。

所以換句說話，即是亞硝酸鹽越少，能轉化成致癌原凶的亞硝胺自然也更少！而為甚麼大家會認為翻熱菜會致癌，皆因與細菌含量有關！原來蔬菜本身細菌含量越高，就會增加形成亞硝酸鹽的機會。所以只要確保飯盒中的疏菜細菌含量不高，翻熱就會安全，在製作好飯盒後，就要馬上放到雪櫃冷藏格，不要讓細菌有滋生的機會。

最後提提大家，除了把疏菜放置在室溫環境會增加細菌繁殖機會，導致翻熱後致癌風險上升外，把疏菜切細增加其表面面積都會增加風險。