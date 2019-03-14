德國小學雞的孵化過程《一》│德國紅蕃媽媽

每年年初，家有適齡入學的家長，相繼收到小學的家長會簡介，按註冊日子登記入學。德國教育由各州政府管理，所以不同州分地區也有不同制度。基本上大同小異，也沒有什麼名校校網。吾家居於南德，就是按人口需求而劃分幾個小區去哪一間小學就讀。 大多數的家長都會安排孩子進入附近免費州立小學，一來方便小朋友出入，其次就是能跟小區內的小朋友建立友誼。個別家長會選擇如蒙特梭利教育法等私立學校，私立學校就要交學費，以吾家附近的蒙特梭利學校為例，學費是會按家庭總收入比例計算。所以，私立學校又不是專門為有錢人而設，普通家庭，若認為孩子適合此類學校也可以負擔得到。 【編按：作者為德國紅蕃媽媽】

適齡學童，一般是指九月底前足六歲的小朋友。九月底出生的小朋友家長，像香港大小B情況，考慮到小朋友成長發展不如其他，可向教育區申請延遲一年入學。見過也有五六月出生的小朋友發展仍未達標，也會被教育局推遲一年入學。

入學評估大約在每年秋冬季，基本上升學評估是由教育局做主導：衛生署會派兒科醫生到各幼稚園為準備來年入學的小朋友做身體智力檢查，評估孩子是否適合入學，還是多待幼稚園一年。檢查評估包括聽力測試，簡單推理邏輯（智力）、畫圖（手部肌肉）和小小體能活動（肢體發展評估）。然後亦會參照幼稚園的觀察來做升學決定。

義務教育（Schulpflicht）小一入學標準近年也出現不少爭拗。某孩子在九月出生的家長，會利用這個空隙，讓孩子遲一年入學， 那學習便會比其他六歲入學的有優勢。但也有個別情況，是家長認為孩子發展不足而申請延遲。我認識一個家庭，孩子在六月出生，兒科檢查正常，不過家長堅持申請延遲，經過多番爭拗仍不能推翻。最後孩子九月入學，聖誕前就真的因為學習進度欠佳，甚至完全不能掌握。結果小學把孩子送回幼稚園，令家長非常生氣。 於是這個入學標準在這一兩年間開始放鬆。新規定是七月一日至九月三十日出生，在入學年準六歲的小朋友，升學可由家長自行決定。吾家小弟七月中出生，月前就收到這封信件了。所以我才知道出了新例。 這就是小一升學的基本程序。然而，由正式決定可以升小後整整大半年，還有許多功夫準備。在德國，升讀小一，被視為人生中非常重要的大事之一。傳統把這個事情辦得很隆重，除了家庭會為孩子準備外，學校和幼稚園也特別陪伴這幫准小學雞孵化，幼稚園除了提供預備課程，學校也會派相關老師，定期去幼稚園探訪，讓小朋友認識老師，同時又會有一天模擬上學，所做一切就是要讓准小學雞們熟習人物和環境。 吾家小弟今年九月正式升小了。因為老大已上小學，有了經驗，這趟應該比較輕鬆。教育局和學校都做了好些準備，哪究竟媽媽們又需要做什麼呢？ 再談。