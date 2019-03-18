家中小衝突　讓孩子從中了解社會｜失敗媽媽之日常

陳皮經常也在車廂看到和媽媽所教背道而馳的景象。 「不准飲食呀。點解個叔叔都食包嘅？」陳皮問。

（VCG圖片） 他也會不時看到媽媽所相信的跟媽媽所做的有出入的行為。「回答柔和，使怒消退……箴言……媽媽，但係你有時講嘢都唔溫柔喎。」陳皮笑道。 「爸爸，這裡不能停車，你快點和仔仔下車先。」沒有合適的暫時停泊位，眼見後面的車輛都迫得很貼很趕時間似的，我只好一邊開車時一邊緊張地叫著後座爸爸。 「你搞咩呀！我whatsapp錄音覆緊人，覆咗咁長你突然大叫！我又要重新錄過了！」怒火中燒的爸爸拿著手機大罵。 「……」 「成日都係咁！幫唔到手都算啦，仲要拖累我！」柴可夫司機媽媽真是滿肚子委屈呀。

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「老婆，等多我10分鐘，我好肚痛……」爸爸說。

「我最討厭遲到的！你自己去啦！我行先！」臉黑過墨豆的媽媽拉住兒子頭也不回地關大門。

「喂等等啦……」真是個完全沒有同理心的媽媽呢。

（VCG圖片） 我們家，經常都在上演這些說一套做一套鬧劇。雖然我們會反思，會道歉。但幸福的家庭時光中，就這樣經常夾雜著互相受傷、委屈、討厭、賠罪、原諒、重複犯錯……坦白說，有了一起同一屋簷下的親人，你很難無時無刻優雅地生活，很難展現一個無時無刻溫柔又有愛的自己，很難不傷害身邊的親人。無論我們的修行做得多好、教育水平有多高，至親的家人通常都會是我們日常經常受傷的來源。 我們每個人身上都有陰暗面，我們每個人都於某個時刻，某種方式令別人不經意地受傷害。我害怕要面對這樣的自己嗎？不！只要我的心是自由的，不會因為有了孩子、有了婚姻、有了經濟重擔而有所改變。反而，如果我們都願意承認在家庭如此親密的關係中，自己經常不由自主地讓所愛的人受傷，就會更願意原諒在外面包容那些傷害我們的人。

（VCG圖片） 媽媽看見她在家中的計較，竟然會得到爸爸的寬恕。她亦會更明白即使是服務他人，別人有時不會感激都不是完全不能接受的事。 爸爸看見他在家中的脾氣，竟然得到媽媽的忍讓。他亦會更明白和同理社區一些街坊為何都會因小事而無理取鬧。 媽媽看見她在家中的懶惰，竟然得到爸爸的理解。她亦會更明白為何有時候同事都需要有懶惰放鬆的一刻，不胡亂苛責同事。 爸爸在家的失信，答應了孩子卻沒法做到，都竟然得到一家的愛和包容。他亦會更體諒為何重視承諾的同事有時都會不守信用，學會怎樣去先關心同事的需要。 更重要的是，一切，孩子都看在眼裡。孩子就是自小在家去理解一個小型的社會呀。全然擁抱家庭中的傷害，真的能在社會上化為美麗的祝福呢。

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。