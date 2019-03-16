【兒童健康】孩子口吃有原因？　細看六個改善建議丨Miss Carley

口吃又俗稱 「漏口」，常見口吃問題的特徵包括：說話時經常將字詞重複（如「我我我想去去……」）、說話時突然停頓、久久未能說出字音 （稱為 「語塞」）、音節延長 （如「我……想去…」）、經常出現一些如「er」、「咁呢」等字眼，嚴重者或會出現一些如眨眼、郁咀角、摸鼻子等的小動作等。

其實，正常小朋友在語言發展階段有少許口吃情況也可能是正常的，有時候小朋友的腦轉得太快，有太多東西想說出來，但又來不及組織說話，所謂「腦快過個嘴」，便會有口吃的情況出現。另外，部分小朋友平日並不會出現口吃情況，但一到緊張時才偶爾會 「口窒窒」，這也屬正常情況（Normal Dysfluency），家長毋須過分擔心。

孩子口吃可能只是短暫的緊張或壓力所致。（gettyimage/視覺中國）

家族遺傳、環境因素、大腦發展因素等等，亦可以是口吃的成因。口吃除了會影響說話的清晰度外，更會影響小朋友的社交能力及自信心。因此，家長若察覺到小朋友出現口吃問題，宜盡早找言語治療師作評估及跟進，改善情況。另外，要有效改善情況，家長的配合十分重要呢！以下是一些針對口吃問題的建議︰

面對孩子口吃問題，家長的耐心是最重要。（gettyimage/視覺中國）

1、家長可放慢自己的說話速度，並加以停頓，讓小朋友學習慢慢說話的模式。



2、盡量避免打斷小朋友的話柄，耐心聆聽小朋友的說話。



3、把着眼點放在小朋友說話的內容，而非其說話的方式，並對其多表示支持及讚賞。



4、家長說話時盡量用適合小朋友語言能力、較簡單的語句。



5、避免讓小朋友回答不合其語言能力、太複雜的問題，減少小朋友說話的壓力，提供一個輕鬆的語言環境讓小朋友表達所想。



6、避免過分批評或責備小朋友口吃的問題。

撰文：言語治療師媽媽Miss Carley 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我我我我…時時時時時…口口口吃………」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）