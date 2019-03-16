【嬰兒健康】英國國家衛生服務機構教你揀奶粉丨Sci Papa

能夠做到在嬰兒0至6個月大時，以全人奶餵哺當然是好。但過分強迫自己而形成壓力卻並非一件好事。筆者與太太對人奶這件事目標一致，只希望盡力而為，但同時都有順其自然的心及要餵奶粉的準備。最後，皆因太太的乳量及女兒的食量，筆者的兩個女兒，其中一個人奶和奶粉都有餵哺，另一個則以全人奶餵哺。

人奶，只此一家，最多是太太要控制自己的飲食及生活方式。（Gettyimages／視覺中國）

人奶，只此一家，最多是太太要控制自己的飲食及生活方式。反而，我們在選擇用什麼奶粉餵養子女時，覺得奶粉種類多得認真令人眼花撩亂。當時，筆者上網尋找了不少有用資訊，看到一則有關英國國家衛生服務機構（NHS）的奶粉簡介，發現它的講解對初入門的父母十分實用。

「嬰兒配方奶粉，通常由牛奶製成。奶粉的類型真的多不勝數，作為父母務必細心選擇，確保為嬰孩購買合適的一種。坊間亦有已開好了的嬰兒配方奶，雖然方便，但比較昂貴之餘，打開後亦必需要盡快餵食。」

坊間亦有已開好了的嬰兒配方奶，雖然方便，但比較昂貴之餘，打開後亦必需要盡快餵食。（Gettyimages／視覺中國）

我們一起看看NHS的簡介：

1、初生嬰兒配方奶粉

嬰兒配方奶粉通常有兩種類型的蛋白質—乳清和酪蛋白。而初生嬰兒配方奶粉多數由乳清蛋白製成，因為這種蛋白較容易被消化。除非你的醫生另有建議，否則初生嬰兒配方奶粉是在不能餵母乳的情況下，0至6個月大的嬰兒唯一需要的食物。直至嬰兒在差不多6個月大時，父母可以開始引入固體食物，但在嬰兒一歲前，他亦可繼續飲用初生嬰兒奶粉。

2、羊配方奶粉

羊奶粉與牛奶粉的生產標準相同，它們含有的蛋白質非常相似，故此令嬰兒過敏的可能性亦差不多。所以，羊奶粉亦很大機會不適合對牛乳蛋白過敏的嬰兒。

3、肌餓嬰兒配方奶粉

這種配方奶粉含有較多較難消化的酪蛋白，聽聞可以令嬰兒較飽肚，毋須頻密餵哺。但事實上，並沒有足夠證據證明這種飽肚配方，會令嬰兒更好地安頓下來或睡得更長久。

4、抗反胃防嘔奶配方奶粉

這種配方奶粉開水後是會漿漿的，目的是防止嬰兒在餵食期間或剛吃完後嘔奶，NHS指父母要根據專業人士的建議才使用這種奶粉。而這種奶粉的開奶程序與普通奶粉未必一樣，故父母必須小心跟指示去做。

5、舒適配方奶粉

這種配方奶粉含有已部分分解的牛奶蛋白質，使其比較容易讓嬰兒消化。有指這種奶粉能有助於預防嬰兒的消化問題，如絞痛和便秘等。事實上，並沒有足夠證據證明這些說法。而這種部分水解配方奶粉，也很大機會不適合對牛奶過敏的嬰兒。

當嬰兒被餵食帶有乳糖的牛奶製品時，會出現包括腹瀉，腹痛，肚風和腹脹的症狀。（Gettyimages／視覺中國）

6、無乳糖配方奶粉

乳糖不耐症並不常見，當嬰兒被餵食帶有乳糖的牛奶製品時，會出現包括腹瀉，腹痛，肚風和腹脹的症狀。這種配方奶粉適合乳糖不耐症的嬰兒，但父母們必先與兒科醫生溝通，確定嬰兒真的患有乳糖不耐症，才考慮是否餵嬰兒食用此類的配方奶粉。

7、防過敏配方奶粉

如果你的嬰兒被診斷為對牛奶過敏，嬰兒有可能要食用一種只有高度水解蛋白質的配方奶粉。值得留意的是，那些部分水解蛋白質的配方奶粉，並不一定適合對牛奶過敏的嬰兒。

8、較大嬰兒配方奶粉

較大嬰兒配方奶粉，是指那些給予6個月大或以上的嬰兒的奶粉。這種奶粉並不應該用來餵哺6個月以下的嬰兒。研究亦顯示，在嬰兒6個月大以後轉食這種配方奶粉並無特別好處，所以NHS更建議父母可讓食奶粉的嬰兒繼續食用初生嬰兒奶粉直至一歲。

9、晚安配方奶粉

只適合餵養給6個月大或以上的嬰兒。這種配方奶粉添加了穀物，並作為嬰兒睡前服用的特殊配方出售。可是，現在還沒有足夠證據表明，睡前餵食這種配方奶粉，能讓嬰兒睡得更好或更長。

此外，由於大豆配方奶粉含有葡萄糖而不是乳糖，因此容易使嬰兒有蛀牙。（Gettyimages／視覺中國）

10、大豆配方奶粉

只適合用於餵養6個月以上的嬰兒。大豆配方奶粉由大豆製成不是牛奶，所以能用來餵養對牛奶過敏的嬰兒，但最好是有兒科醫生建議才給嬰兒餵食。

因為大豆含有天然的植物雌激素。而植物雌激素的化學結構類似人類雌激素。因此，植物雌激素或會影響嬰兒的生殖發育，尤其是那些因對牛奶過敏而只飲用大豆配方奶粉的嬰兒。此外，由於大豆配方奶粉含有葡萄糖而不是乳糖，因此容易使嬰兒有蛀牙。

11、幼兒成長牛奶配方奶粉

只適合一歲或以上的幼兒。還沒有足夠證據顯示這種配方奶粉能為幼兒帶來比牛奶額外的營養益處。NHS建議一歲的嬰兒可以先飲用全脂牛奶，而兩歲以上的兒童則可以因應均衡飲食習慣，飲用半脫脂牛奶。

盡量不要讓嬰兒飲用牛奶產品！（Gettyimages／視覺中國）

盡量不要讓嬰兒飲用牛奶產品！因為並非所有牛奶產品都適合嬰兒飲用。NHS建議父母不應該在嬰兒還在一歲以下，就餵以下類型的牛奶產品：

1、煉乳

2、淡奶

3、非嬰孩奶粉

4、未經消毒處理的牛奶或羊奶

5、其他類型的奶類產品，如豆奶，米奶，燕麥奶或杏仁飲料等

希望以上由NHS帶來的資訊可以幫助各位準爸爸及媽媽吧！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《英國國家衛生服務機構：配方奶粉的種類及建議》」】

原文：“Your pregnancy and baby guide”

（文章純屬作者意見，不代表香港01 立場。）

撰文：Sci Papa（專頁：Scientific Papa）

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴着女兒走一條快樂的成長路。