【親子教育】從領跑到子女選科　談思考模式的重要│街跑媽媽

我大兒子今年中三，將面對要承擔後果的決擇就是選科，父母只是盡量配合。我告訴他，我去年參加圖騰山賽，同行的師兄在大學當講師，適逢他的兒子也是中三，他與我分享對選科策略的看法，我覺得頗有啟發性，兒子便與他約見詳談，我欣賞兒子願意聽取不同朋輩的思考模式。

超越自己思考的境界

我們討論的選科策略不在此多講，反而要學的是思考模式。我特別欣賞和認同師兄其中的一段話，他忠告兒子派卷不要着眼分數，分數並不代表什麼，今次分數低並不代表你差，有很多因素影響成績，反而要了解錯在什麼地方？問題出現在哪兒？如何有助改善？所以不需要以成績分數來限制自己可以選擇的科目種類。另外，你必須了解自己偏向記性好、背誦型的，還是偏向邏輯思考型。對自己的認識有助選科的取向，其實你比起任何人，包括老師，父母都更清楚自己。

Shirley與Gary的領跑過程。（作者提供）

擴闊境界必須從與自己不太相同的人交流，才能激活自己新思維，甚至帶你進入更遠的視野。我最近參加了一個慈善跑的活動，將會見證視障跑手Gary如何在35天內由北京來回跑完香港，總距離為2500公里。我有幸參與第一小隊，任務是擔當5天陪跑員，每日陪跑不少於20公里，同時我們必須在出發前接受裝備，學習如何領跑。我先後練習了兩課，第一課比較輕鬆，都是我和Gary熟悉的路，Gary自然得心應手。第二課則選擇了在我家附近幾乎天天跑的路，儘管我滿懷信心，但一起跑卻心知不妙。平日這條路不覺人多，為何突然有種左穿右插的感覺？我感到Gary有點不安，我告訴他或許是上學和上班時間，所以人較多，過了此路便會是康莊大道。殊不知，眼前很多隨意跑的小狗出現，心想主人呢？那突如奇來的小狗令我沒有足夠的時間通知Gary，壓力突然湧上心頭，在那忐忑不安的處境下，我又看見前方窄路的巴士站座立了一個大型垃圾桶。

天啊！我突然對於這個社區很陌生，一條我熟透的路為何障礙重重，頃刻間，雙重混亂的我無法冷靜下來告訴Gary，在他不足兩步的前方有狗大便！呀！我真的想哭出來。天不會不喜歡我的，只是當我日復日，年復年一個人在走着相同的路，麻木了，一切的際遇變得理所當然。但角色變了，身負重任，一下子消化不來，欠缺經驗，考慮不周。跑過一個障礙賽，Gary反而安慰我，一個人跑和陪跑是兩碼子的事，很正常。

一個人獨自跑遠，遠看見障礙懂得閃，當兩個人跑，闊路也變窄巷，要照顧別人，要與人同行，是另一個學習。此行深深體會，一個人跑得快，一班人跑得遠的道理。與Gary同跑絕無冷場，因為他的生命與生活很精彩，包括他的南極和北極跑是我無法體會的旅程，縱使跑更遠也不覺累和悶。此行也在提醒我，北京的陪跑任務又是另一個挑戰，因為大家都跑在陌生的路。

這個未出發的旅程，讓作為母親的我，對同行的概念有更多反思，過去我面對兒子走過的青春期不可視之為理所當然，青春的飄，青春的狂野，縱然我曾踏遍，男生的青春我必須重新學習。起碼，我要更超越自己舊有的思考模式並設定為2.0模式。

FB專頁：Shirley Siu好好經營自己

個人網頁：https://www.betterme.services

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「越界」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）