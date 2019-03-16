【文化差異】衛生篇－刷牙唔漱口　泡泡怎冲走？丨倫敦爸媽

之前看到香港很多報導，指出牙膏含致癌物質，真的嚇一跳。因為我家的MoBB是會把牙膏吞下去！

想當年MoBB兩個月大，還沒出牙仔的時候，Mo爸Mo媽帶她去類似香港健康院的地方做檢查時，MoBB被一張很大很有趣的海報吸引住！這一張大海報是教小朋友刷牙的正確方法，上面寫道「Spit, Don't Rinse」（即是「不要漱口，吐出來就可以」的意思。）

這一張大海報是教小朋友刷牙的正確方法：「不要漱口，吐出來就可以」（作者提供）

我們心想：「不是吧？難道我們三十年刷的牙都是刷錯的？」再想，「不會啊，小時候牙科保健和家人都是叫我刷完牙再漱口的，這海報很奇怪……」

但看真一點，原來這海報是NHS（即香港的衛生署、醫管局）推出的，一查之下發現NHS和英國牙醫協會一直都教大家刷牙用牙膏，刷完牙吐走泡泡和多餘牙膏就可以，千萬不要漱口，因為牙膏留在牙齒表面的時間愈長愈有效，一旦漱口就前功盡廢了！

我們從小刷牙就會漱口，英國小孩卻不然。（Gettyimage／視覺中國）

於是我們就去問英國的朋友，原來他們真的從小到大就聽牙醫的話，只吐出泡泡，不漱口的！

哦……好吧，那我們都入鄉隨俗試一下吧，讓MoBB不漱口（其實她還未學會漱口，而用的牙膏標明可食用）。不過Mo爸Mo媽自己就真的接受不到滿口牙膏不漱口的感覺……算了，蛀牙就蛀牙吧，我們也真的不知道這是文化差異，還是我倆一直以來也用錯方法，難道英國的牙膏就沒有致癌物質？