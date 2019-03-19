【兒童發展】孩子成長分階段　家長別操之過急丨Suet@Artsedge

本人出生於八十年代，回想起自己的童年時光，大多數時間都是在公園度過，從幼稚園到小學，分別是由媽媽或爺爺嫲嫲帶着到公園玩，到處跑、打羽毛球、踏單車，身上雖有大大小小的跌打損傷，內裏卻健康得很，甚少病痛，相比現在醫院診所人滿為患，生於八十年代的孩子應該也為家人省下不少醫藥費吧。 【編按：作者為Suet@Artsedge】

回看現在的小孩，當然是溫室小花了，都在室內活動，更生於物質年代，從食物到食具、玩具到電子產品，課外活動變成上更多的課，一天中可能有十多小時都是在學習，比起我們成長那個年代，的確豐富了很多。其實大家有否想過，比起小孩的需要，這些其實更多的是家長的濫用，大人們工作十多小時都會叫苦連天，小孩何嘗不會呢？

大人們工作十多小時都會叫苦連天，小孩何嘗不會呢？（Gettyimages／視覺中國）

年幼的小孩如同白紙，屬於被動式學習，模仿着照顧者的一舉一動，照顧者給予什麼他們便吸收什麼，包括語言、情緒、動作。所以當孩子出現一些大人認為「頑皮」的行為時，請家長想想他是從哪裏學習到這些行為。而可悲的是，事實證明那些行為都是與父母有關。

事實證明孩子的行為都是與父母有關。（Gettyimages／視覺中國）

嬰幼兒的學習發展於心理學上有好幾套出名理論。今天就來談談尚．皮亞傑（Jean.Piaget）的理論，Piaget乃兒童心理學中無人不曉的心理學家。先説説他的背景，Piaget他是瑞士心理學家，著名「認知發展理論」的創建者。他起初是研究生物學的，後來鑽研認識論，從兩者之間發現了密不可分的關係，尤其兒童的認知是怎樣從零開始建構呢？兒童在成長階段的心理產生什麼變化？他另一為人所知的事，就是他把自己的三個孩子作為研究對象！這有可能是職業病吧。

長話短說，在這裏我不會詳細的講解「認知發展理論」，就只説説可能與你和你的孩子相關的重點。Piaget認為兒童認知可分為四個時期，而每個時期可再細分成數個階段：

1. 感知運動期（0至2歲），這個時期的主要特點是兒童依靠動作感知外部世界，這個時期又可再分為六個小階段：

a. 第一階段（0至1個月）：以本能動作適應外界環境，例如吸吮奶頭的動作會愈走愈純熟，還會擴展為吸吮拇指。

b. 第二階段（1至4個月）：嬰兒能夠將個別動作串連一起，例如用眼睛追尋移動中的物體。

c. 第三階段（4至8個月）：發現到可以將視覺與動作串連起來，能夠用手觸摸四周的物件，而且萌生目的性，是發展智慧動作的開端。

d. 第四階段（8至12個月）：智慧動作的形成，並且出現明確目的，例如捉着大人的手去拿他想要的東西。利用動作來認識事物，例如扔、打、敲……。

e. 第五階段（12至18個月）：當小孩對某動作感興趣時，就會不斷重複。亦開始從誤打誤撞中學習，例如利用手拿枱上的玩具，會拉動玩具、枱上的枱布。

f. 第六階段（18至24個月）：開始動腦筋，運用表面看到的景象，模仿別人做過的行為來解決問題。另一個重要的要點，就是明白即使看不見的東西，也有可能存在的，也就是類似peek-a-boo的原理。

孩子會開始動腦筋，運用表面看到的景象，模仿別人做過的行為來解決問題。類似Peek-a-boo的原理。（Gettyimages／視覺中國）

2. 前運算時期（2至7歲），這個時期的孩子能夠使用語言和符號與外界溝通，可細分為兩個階段：

a. 第一階段（2至4歲）：此時期的孩子的思考模式是具體性的，不是抽象性的，例如如果看到別人擁有與他一模一樣的物品，他會覺得那是他的。他們還未懂作出合乎邏輯的推理。

b. 第二階段（4至7歲）：這一時期的孩子只能在自己的角度去看問題，缺乏客觀性，如果將一個大杯子的水全倒進小杯子裏，他可能會覺得小杯子的水變多了。

3. 具體運算時期（7至12歲）：簡單來說就是發展邏輯的時期，孩子學習以多方角度解決問題。

4. 形式運算時期（12歲以後）：此時期的最大特點是孩子的思考模式已經擺脫「具體」，獲得「抽象」，能夠運用「假設性」解決實際問題。

此時期的最大特點是孩子的思考模式已經擺脫「具體」，獲得「抽象」，能夠運用「假設性」解決實際問題。（Gettyimages／視覺中國）

以上為Piaget的「認知發展理論」的一部分，我說這些主要是希望家長因孩子的發展進度而因材施教，切勿操之過急。在前兩個時期，孩子主要是通過模仿和遊戲來進行學習，也就是你做什麼他便會跟着做什麼。對於小孩而言，貴的玩具不會比較好玩；上更多的課不會讓智力變得比較高，還是實際一點，適當的時候給予適當的學習工具，在這些過程當中，家長的陪伴和耐性比一切重要。你試試拿走孩子面前的ipad，他最多會哭上數小時，他並不會有什麼損失。但當作為父母的你們從孩子生命消失，那才是孩子一輩子的缺失。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「談小孩的成長階段」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）