【小學醒獅】亞小醒獅隊出戰學界賽　講求步法動作神態配合

舞獅是一種東亞民間傳統表演藝術，以往醒獅活動通常是有武館底子的學徒作表演，但隨著時代不同，醒獅這項運動在學界也有比賽，他們的每個步法、動作、鑼鼓鈸的配合都會影響得分，是一項很講求團隊合作和極度需要練習溝通的運動。到底一群身高、體型不及成年人的小學生，如何去擬化成獅，迎接即將來臨的學界比賽？

醒獅注重傳承 相信自己的能力

亞斯理衞理小學由2012年起成立了醒獅隊，每年都有不同主辦單位舉行醒獅比賽，當中學界比賽每年也會有十多隊參加，他們便是其中之一，而且屢獲佳績！作為導師的譚定基師傅表示：「我們很講究傳承精神，我們每年都會有低年班的新同學加入，我們會叫參與較久的高年班師兄照顧他們。」

每次上堂前，同學都會做基本的熱身和用呼拉圈模擬操作獅頭的動作，而整個醒獅團隊需要大家擔任不同的角色，有鑼鼓鈸手、獅頭、獅尾等等。而譚師傅經常會鼓勵同學放膽去做，尤其是過分依賴師兄和相熟伙伴的同學，其實這些同學是有能力的，但就是欠奉了自信，因此醒獅能為他們注入動力，建立信心，而透過團隊訓練活動，令隊員之間更有默契，培養他們的團隊合作精神。

比賽評分標準 在各界積極地推廣獅藝文化後，醒獅現已成為了健康的體育活動之一，在學界比賽中，雖然這群小朋友不用跳梅花樁，但要他們「舞」好一隻有相當重量的獅本身已經不容易，而且也不全是簡單動作，例如圖中的獅子上雙膝就是屬於比賽的Ａ組難度動作。 除此之外，同學整體的編排、音樂、獅身的形態、神態都是評分準則之一。例如擔任獅尾的同學，不小心把頭部外露或者沒有彎下腰來，令獅身看似陀背，都會被扣分。一個失誤會導致整個團隊付上代價，因此同學參與醒獅運動的凝聚力很高，大家都不想連累大家。

同學認為打鈸反而是最難 在亞小醒獅擔任獅頭一職的Darren和Iven都很喜歡目前自己的崗位，雖然有不少步法要記，活動量大經常汗流浹背，但都不算辛苦。已參與兩年的師兄Iven更直言：「最難的崗位是鈸手，相對於做獅頭，限制沒有太多，只需要完成動作即可，但鈸手有走位，要配合鼓點對準拍子，還要做出不同的動作，單是要記的東西便已經很多。」

惟一的女同學 醒獅和武館有不少淵源，所以一般情況下很少有女生參與其中，即使已變成了學界活動，女生仍是寥寥可数！今年五年級的Heidi參與醒獅隊已有一年時間，最初因為覺得「得意」，經了解後加入隊伍。對於被男同學「包圍」的她直言沒有特別感覺，而且訓練不會因為她是女孩子而有所不同，她仍會跟著大家熱身、耍拳，而她亦勝任有餘。

希望小朋友多點做運動 譚師傅是來自譚家三展的導師，除了醒獅的訓練外，他希望每個人都可以學習到自己崗位以外的技巧，所以一些獅頭動作都會大家一起做，而課堂都會教授來自南少林的基本拳法，說到底師傅想做到的是希望同學認識中國的醒獅功夫文化，學習到尊師重道的精神，最重要的是幫助同學建立自信心目和強身健體，現在的小朋友真的需要多運動！

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