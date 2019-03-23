【親子好去處】Chill住遊澳門　孩子化身「小車神」丨荔枝孖媽

【讀者來稿】許多人都會覺得澳門沒有太多旅遊景點、很悶，其實都有很多適合一家大小去玩的地方，而且價錢合宜，保證玩得流連忘返！

上星期我們一家又去了澳門，不過這次真的是「hea遊」。由於陰天的關係，所以原本打算去滑草和大熊貓館，都因為星期一是休館日而打消念頭了。結果整天都在吃、吃、吃和喝。不要緊，其他的下次待晴天再去吧！不少朋友都跟我說：「澳門很悶的，怎麼會帶小朋友去這裏呢？我卻認為，澳門有我喜歡的朋友，而且只要一家人在一起，去什麼地方都是快樂的，做什麼於我倒是沒有所謂。

灰爐兒童公園

這次我們唯一去了可以親子遊玩的地方，就是燒灰爐兒童公園。聽說它是澳門非常受歡迎的兒童遊樂場之一，除了有戶外遊戲設施，亦設有兒童電動車場，適合3至6歲兒童。

燒灰爐公園設有卵石徑、休憩桌椅、兒童遊樂場和兒童電動車場。（作者提供）

孩子們剛來到時，還不知道會有多有趣。由於當天是星期一，所以基本上不會有很多遊人。付款後，我們請工作人員取出電動車，他們馬上興奮不已，迫不及待想坐上去呢！

園內設計好像真實街道地上的線條，甚至還有紅綠燈，不知是不是損壞了要維修保養呢。

電動車每節15分鐘都只是5元，兩兄弟玩了30分鐘都不願離開。最後職員讓他們多玩兩圈，他們馬上嚷着下次要再來玩車！

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燒灰爐兒童公園 地址：澳門半島公園街12號 開放時間：上午6時至下午11時 入場費：免費 兒童電動車場 開放時間：上午8時至下午8時 入場費：每15分鐘MOP$5

掃街、打卡好去處

玩完電動車，我們就上了主教山看風景，然後來到澳門西望洋山北面的廣場的亞婆井前地。經過亞婆井斜巷，隨意拍照都能拍出復古的味道，接着就去到鄭家大屋，欣賞古老嶺南風格的建築大宅院。

我們繼續慢慢走，一邊吃着地道美食，一邊欣賞周圍的景色。不知不覺就來到議事亭前地，旁邊有很多歐式建築，是「打卡」的最佳背景。

莫義記的榴槤雪糕、大菜糕吸引了很多人慕名而來。（作者提供）

每次來到澳門都一定要試試豬扒包。（作者提供）

超抵酒店Package

這次「hea遊」的旅途中，我們很多時間都留在酒店着，但沒有去遊戲室玩，而是飲飲食食。Check-in時，職員推薦我們參加這個600元的package，包兩位大人的自助早餐（晚上六時三十分至十時三十分），而兩兄弟因為未夠6歲，所以自助早餐都是免費的。這個Package還包括兩位成人Happy Hour任飲（傍晚五時三十分至晚上八時正），還有High Tea set（下午兩時三十分至五時正）。同樣地，兩位未夠6歲的小朋友Happy Hour也是任飲的，便一股腦兒地喝了很多西瓜汁。

Tea Set固定的，不能加其他食物，不過會提供水給小朋友。可是，兩個孩子到第二日的Tea Time都累得昏昏欲睡。回港收到月結單後一算，得知Package大概等於671港元。以酒店自助早餐的食物質素來說，味道不錯，而且選擇繁多，真的很划算。

當然如果你是「飲得之人」，任飲的Happy Hour就最適合你了。無論是Cocktail、Mocktail、啤酒還是列酒都一應俱全，而且晚上七時至八時還有Live band表演。我只淺嚐了一點Cocktail和Mocktail，一家人休閒地放鬆一下。

+ 8 + 7 + 6

如果大家都喜愛親近大自然，又不想困在一個又一個的遊戲室內，不妨瀏覽澳門自然網，有很多不同的活動介紹。

作者簡介：荔枝孖媽

＊美國NAHA國際芳香治療師 ＊ 嬰兒按摩及瑜伽指導師 ＊ 國家兒童遊戲治療師＊ 兒童體適能教練 ＊



一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小車迷必到澳門兒童電動車場 同場加映大人任飲Happy Hour」​】

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