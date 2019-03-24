【言語訓練】孩子少講嘢　令孩子多說話的四大秘訣丨博士媽媽

【讀者來稿】有時候有些家長說，孩子經常不願說話，把口「撬都撬唔開」。小朋友不說話，最常見原因包括小朋友的語言能力較弱，又或不懂表達。如有此情況，家長可盡快找言語治療師進行評估及協助。除了這個原因外，當小朋友在學說話時因發音不準確而被朋輩或成年人取笑，也會影響到他們說話的信心。

另外，若父母過分管教又或過分呵護，同樣會降低孩子說話的意欲。除此，有些家庭以多國語言溝通，又廣東話又英文又普通話，甚至再多一種外語溝通，小朋友無法適應複雜的語言環境，也會令他們不想說話。孩子不說話，家長又如何令小朋友「開金口」？我試分享一下，四個令孩子多說話的急救方法。

孩子不說話，家長又如何令小朋友「開金口」？（Gettyimages／視覺中國）

（一）家長耐心聆聽孩子心聲

假如小朋友有上述情況，應如何鼓勵小朋友勇於表達？首先，家長不要以敷衍的態度回應小朋友的提問。如果當小朋友願意說話，向家長講述生活趣事，如：「我今天有舉手答問題。」家長只是敷衍答：「哦！係啊！」一句起兩句止，孩子會感受到家長隨便的回答，這會令小朋友不願意與家長傾偈。亦因如此，孩子小時候已不願與父母傾偈，到孩子長大後就更不會願意與父母傾偈。小朋友與家長分享時，也希望家長聆聽。因此為人父母應耐心聆聽孩子的話，給予他們耐性，從而鼓勵小朋友更常表達自己。

（一）家長耐心聆聽孩子心聲。（Gettyimages／視覺中國）

（二）切忌做孩子的「代言人」

小朋友在2至3歲階段，說話或不太流利。如果家長凡事替孩子搶答，久而久之，孩子會覺得什麼事家長也會代說，孩子表達意欲亦會降低。又或家長為孩子的「代言人」，這會減慢了孩子表達能力的口語發展。所以家長切忌心急，當孩子說話不清楚時，可以透過引導的方式鼓勵他們說話。又或當孩子說話後，家長嘗試將句子擴張，讓孩子說話可以加長句子，明白可以更豐富的句子表達自己，從而有樣學樣，提升表達能力。

（二）切忌做孩子的「代言人」。（Gettyimages／視覺中國）

（三）豐富孩子的生活體驗

電子科技普及的時代，許多小朋友經常手持智能手機，當他們與他人的社交，往往話題不足。家長應豐富孩子的生活體驗，讓他們增廣見聞，我們不一定要帶孩子去旅行，但多接觸不同的日常生活體驗，也有幫助。如可帶孩子超級市場看看不同物品、到公園了解不同植物、到商場逛街看不同事物，又或帶小朋友做義工等等。當孩子去過一些平時較少到的地方或體驗過平常很少做的事，孩子會更興奮與人分享的體驗，這有助增強他們詞彙表達。

（三）豐富孩子的生活體驗。（Gettyimages／視覺中國）

（四）家長身教，別敷衍說話

有些父母自己也甚少說話，這很難要求孩子多說話。許多時家長說話，會成為小朋友的模仿對象。當孩子見到媽媽與爸爸傾偈時，爸爸也只是「哦！哦」簡的回應，小朋友也會學習模仿，孩子或會常說「是但啦」、「嗯」、「好啊」的短句。孩子的表達能力往往與家長說話多寡有關，有些小朋友較文靜，其父母也是比較文靜的。

（四）家長身教，別敷衍說話。（Gettyimages／視覺中國）

當家長發現孩子較沉默、少說話，家長應給予孩子更多耐性，多聆聽，留意其口語表達，身體言語等。終有一日，都能打開孩子的「金口」。

秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孩子沉默是金 四種令孩子開金口的方法」​】

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