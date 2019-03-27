【失敗教育】馬浚偉談失敗乃成功之母　逃避只會讓恐懼更深

馬浚偉應VivTV邀請拍攝真人秀節目《同2047特首上學去》，於重返校園做五天「學生哥」，成為「榮譽畢業生」。適逢學校舉辦抗逆活動「失敗週2.0」，便邀請校友馬浚偉（馬仔）來跟一班學弟學妹分享如何在失敗中成長。

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盡了力的失敗已值得加冕

馬浚偉在分享中說，作為演員、歌手、編劇、導演、監製、製作人、咖啡師、學生和基督徒，這些身份讓他面對不同類型的挑戰和困難。他強調學習不是為了結果而做，而是為了過程而做。他說道：「盡了力可以贏亦可以輸，這樣的失敗其實已經值得加冕，所以失敗都可以開心地面對。」

他自小就不喜歡數學科，因為自己不擅長運算，一看到數字便會頭昏腦脹。讀小學的時候，他很討厭數學科的功課，甚至會在功課上亂填數字。可是，現在由於工作需要，必須到北京大學修讀與財務相關的EMBA，便對自己以往逃避數學的經歷感到有點後悔。這次馬浚偉（馬仔）選擇積極面對恐懼：「逃避恐懼及挫敗並不能解決問題，恐懼反而會愈來愈大。正面面對後，發現其實並不是太難，原來自己是能夠做到的。」

馬浚偉認為，香港教育界應給予學生更多體驗式的挑戰，讓他們正面地經歷失敗，亦不應鼓吹成功第一的惡性競爭。他相信，失敗對一個人成長的影響力遠超於成功。「失敗是一個結果，但過程一定會賺。」他笑指，自己雖然喜歡勝利的感覺，但不怕輸的精神卻是更重要，所以他很支持在香港推行「失敗教育」。

馬浚偉小時候因恐懼而逃避數學，但現在決定勇敢面對多年來的困難。（作者提供）

認識自己，貢獻團隊

馬浚偉認為，在挑戰過程中累積經驗、培養團隊精神，並在失敗後自我反省，是很重要的成長過程。他說：「失敗後不要被擊倒，要繼續努力嘗試；而成功後更要謙虛地學習做得更好。」個人跟團隊最大的分別是，有些事的確是一個人可以做到，但更多的時候都需團隊協作才會成功。合作過程中互相包容、體諒和支持，發揮每一個人獨特的優點，互補不足，才能為團隊作最大的貢獻。

亞斯理衞理小學林德育校長向學生勸勉，團體合作是成功的關鍵。（作者提供）

林德育校長於活動開幕禮時，引述香港劍擊一姐江旻憓邁向「世界冠軍」經歷。江表示自己不配成為「世界第一」，因為自己打得不夠好，身邊的教練、醫生、物理治療師才是「世界第一」。要是沒有他們幫助及支持，自己根本無法獲得「世界冠軍」的榮耀。林校長認為江旻憓不會因為自己成就而驕傲，反而歸功於團隊，並不斷尋求突破，很值得香港的年輕人學習。

內容提供：教育

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為【失敗教育】〈馬浚偉：盡了力的失敗已值得加冕〉​】

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