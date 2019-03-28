【兒童學習】獲96分被批「仍需努力」　協助孩子逃離分數遊戲

在競爭激烈的社會中，不少家長灌輸孩子分數至上的觀念，令孩子面對沉重的學業壓力。然而，學習是逐步探索知識的過程，不應用分數來決定學習的意義。家長應鼓勵孩子慢慢學習，比起不斷要求進步，反而對他們的成長有最大益處。

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老實說，這些香港的分數故事令我很煩厭，不知道何時才會完結。我有一位媽媽朋友，不着重成就，只希望子女能夠自發找到喜歡的興趣，向着自己目標發展，快樂地成長。

今年，朋友的女兒剛上一年級，入讀一間標榜愉快學習的小學，想着必有好日子過。有一日，女兒拿着人生的第一份測驗卷回家，遞給媽媽，分數是96分。對於從不催谷的媽媽來說，確實有點不可思議，為女兒相當驕傲。開心之際，忽然見到分數旁邊有一個印章，不是星星、也不是豬仔，而是4隻大字「仍需努力」！

即使孩子成績理想，學校仍會要求做到100分。（作者提供）

朋友大感不惑，一個剛剛開始學習的六歲人仔，第一份測驗卷得到這樣優異的分數，還需什麼努力呢？學校不是說愉快學習嗎？為何不給她多點肯定和稱讚？讓小朋友為已經努力了的學習成果快樂？難道要追趕多4分，才可以得到真正的學習快樂？

後來，朋友告訴我，在一個開學後的家長會中，校長說了這番話：「除了透過遊戲活動，讓學生愉快學習；其實得到良好成績，也能令學生快樂的。」

說穿了，學校都是以成績為本。

香港很多家長都主張分數至上的理念，令孩子對考試有極大的恐懼。（Gettyimage/視覺中國）

同樣是小一學生，另一位朋友兒子的學校情況卻非常不同。

這位朋友最近去了兒子首學期的家長會，和老師會面。會面課室門外的壁報板，展示了這學期學生的功課。朋友仔細地看，發現很多英文功課生字都是串錯的，老師卻沒有任何評分或修改。他兒子的那份功課更離譜，只有英文生字的第一個字母。

會面時間，朋友好奇問過究竟，老師卻從容地說：

他才剛剛開始適應小學生活，能夠認出英文生字的第一個發音，還可以寫出來，已經做得很好了。

老師繼續她的教育理論：

生字由發音組成，他們看似串錯，其實已經拼到很多發音了。這個階段串對串錯也不太重要，讓孩子自己發現英文生字是怎樣組成才是重點。

況且，每個孩子的學習進度也不同，不需要給予不必要的壓力，只要保持孩子的學習興趣，由他們發揮，慢慢便能學會了！

原來，這位朋友兒子，才是有好日子過。因為他有一位以人為本、明白教育的老師。

然而，他是一位外藉老師。

求學的過程應是逐步摸索，當中必然會犯錯，所以對錯不是最重要的。（Gettyimages／視覺中國）

「仍需努力」和「慢慢學會」之間的分別，究竟是什麼呢？是現實？是文化？是金錢？還是價值觀？這兩種學習態度就像兩條磁鐵，即使同樣指向N極，卻總是互相排斥的，終究會被攝進其中的一方。然而，在香港這個競爭激烈的社會，主流傾向「仍需努力」的態度，不斷催谷孩子進步。遺憾的是，大部分的「慢慢學會」，都是需要金錢去經營的。

許多態度中立的家長，對兩極的情況感到十分困擾。或許我們不能改變學校，但仍有權利堅守對教育的理念，我們每日還有三分之二不在制度裏的時間，守護着孩子，遠離這個「仍需努力」的遊戲。

或許我們不能改變學校，但仍有權利堅守對教育的理念。（gettyimage/視覺中國）

曾經聽過這個非常有道理的說法：「如果你解決不了一個問題，只不過仍被困在框框裏面。」不錯，很多分數框框是不必要的。

Instead of thinking out the box, get rid of the box. Deepak Chopra

世界那麼大，成績以外還有很多寬闊的領域，是分數盒子不能承載的，父母們，趁早離開框框吧！

內容提供：我家孩子不上幼稚園

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何助子女跳出「分數框框」？」​】

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