【育兒心得】幫寶寶換片好困難？丨Barbara Tsui

【讀者來稿】不久前我到了布達佩斯的Pikler® Institute學習有關Respectful Care and the Relationship with Adult的課程。同學們來自世界各地，有華德福、蒙特梭利、育嬰園的老師和校長，也有新手媽媽及祖母。Pikler® Approach在歐洲、美國、新西蘭和中國都有愈來愈多老師學習。為什麼不同背景的媽媽及老師們都專程來學習以尊重的照顧方式來照顧嬰兒呢？

先簡短分享一下Emmi Pikler 和她的研究及方法。

Emmi Pikler是二戰前後匈牙利的兒科醫生。她不斷從觀察小朋友中，仔細地研究嬰兒每一個動作發展。她發現嬰兒在沒有成人干預的自由環境下（free movement），透過自發性的努力作出的動作（self-initated motor movement），不只對嬰兒的大小肌肉發展十分重要，對嬰兒的心理發展也有舉足輕重的影響。

同時，嬰幼兒不能獨立生存，需要被成人照顧。她發現教育與照顧嬰兒的時間是不可分割的，我們照顧嬰兒換尿片、餵食、更衣及沖涼等時候，教育就發生了。我們在照顧時給嬰兒的感覺及互動，已不知不覺地讓嬰兒建立了對世界、對自己的價值觀、感受及性格。

我在幾天課堂中，充分地感受到怎樣在每一次照顧嬰兒時，照顧者及嬰兒都能完全享受整個過程，享受彼此互相的尊重及信任；以及嬰兒怎樣願意地跟成人配合換片、換衣服的過程。

相信很多媽媽都遇過，小朋友大便了，卻怎樣都不願讓我們換片。他愈哭，通常我們就會說：「媽媽會好快，好快換完就走得。」最後要媽媽出動玩具或快手強行捉着他換，再安撫他的情緒，換片變成上戰場打仗一樣。吃飯也有同樣情況，例如小朋友不能坐着吃完食物、扔食物等等，最終大人要出動玩具或電話才能讓他乖乖坐下來吃。究竟Emmi Pikler提出了什麼方法，讓成人跟嬰兒建立出那樣和平而緊密的關係、互相信任及尊重，讓小朋友願意聆聽及跟隨大人呢？

課堂中有一段很深刻的影片，講述一個照顧者第一次接觸一個在醫院出生幾天的嬰兒，幫他換衣服的片段。開始時我們強烈感覺嬰兒的身體崩緊着，不斷放聲哭。照顧者不但沒有強行和嬰兒換衫，反而放慢步伐，一邊跟嬰兒細聲告訴他或她將會做什麼，一邊觀察及跟隨嬰兒的節奏來脫衣服。不消一會，嬰兒不再哭了，而且身體非常放鬆地讓照顧者換完衣服。就算照顧者放慢下來，整個過程都不用3分鐘，並且是非常平和並順利的過程。讓我最深刻的是，只在那短短的3分鐘內，我完全感受到照顧者與嬰兒建立了強烈的連結及信任。

不只是嬰兒，課堂上展示了在不同階段的小朋友，無論是剛學會爬走的1歲小朋友、或自我意識開始萌芽後的2至3歲小朋友，他們與照顧者之間的互信、互相尊重的關係，也讓每天的生活活在平和及享受的關係中。

我更感受到這不只是對照顧孩子、與孩子建立尊重及信任的關係的技巧；這是一種人生態度，透過不斷以此方式照顧孩子及與孩子互動，讓自己對孩子的感受更敏感及理解，慢慢內化成一個平和喜悅的人。

照顧者如何與孩子建立強烈的連結和信任是一門學問。（Gettyimages／視覺中國）

作者簡介：Barbara Tsui 蒙特梭利老師，Rainbow Tree Children Education創辦人。育有6及11歲兒子，由懷孕開始尋求過很多不同的教育方法，深明現代父母在育兒路上的難處及掙扎。深信尊重孩子、給予愛與自由，孩子會按照自己的步伐成長，並超越成人期望。 作者Facebook專頁：Let me grow Just like ME

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Sharing after attending Pikler course」​】

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