【育兒心得】幫寶寶換片好困難？丨Barbara Tsui

【讀者來稿】不久前我到了布達佩斯的Pikler® Institute學習有關Respectful Care and the Relationship with Adult的課程。同學們來自世界各地,有華德福、蒙特梭利、育嬰園的老師和校長,也有新手媽媽及祖母。Pikler® Approach在歐洲、美國、新西蘭和中國都有愈來愈多老師學習。為什麼不同背景的媽媽及老師們都專程來學習以尊重的照顧方式來照顧嬰兒呢?