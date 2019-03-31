【親子教養】處理孩子反叛七大法　多給予空間、多贊同丨博士媽媽

【讀者來稿】許多家長以為小朋友只有兩歲時有反叛期（Trouble Two），又或在青春期才會有反叛期。但其實小朋友升上小學後，在七歲至九歲階段，同樣有反叛期。這階段小朋友已開始上小學，家長或會更緊張子女學業成績，而容易批評孩子的行為。如批評他們做事「慢吞吞」、沒有精神，做事拖拖拉拉沒責任感等。

但其實小朋友升上小學後，在七歲至九歲階段，同樣有反叛期。（Gettyimage／視覺中國）

小朋友在這個年紀的思想及行動會更加獨立，面對家長批評時，亦容易變得反叛。例如放學回家，小朋友想休息一會才做功課或洗澡，家長或會認為子女仍有許多事未完成，不應浪費時間。因而家長只會催促孩子完成各樣事情，但小朋友會覺得家長不明白自己，更易與家長形成對立情況。小朋友於這階段的反叛，往往因家長的過分批評和管束，忽略了某些因素所導致的。我們可嘗試參考以下方法處理：

（一）透過雙方協議，給予小朋友一些自由度

在這段時間，小朋友大約為二、三年級的小學生。他們自覺長大了很多，亦會希望有更多自由，如能自行安排不同的活動。但偏偏家長卻過分緊張他們的學業，擔心孩子追不上，經常批評他們。小朋友聽到這些說話時，或會愛理不理，裝作聽不見。若遇到上述情況，家長可給予孩子少許自由度，讓他們安排自己的時間。也可透過和小朋友的協議作出一些承諾，相信能減少親子之間的衝突，緩和雙方緊張的關係。

也可透過和小朋友的協議作出一些承諾，相信能減少親子之間的衝突，緩和雙方緊張的關係。（Gettyimage／視覺中國）

（二）培養孩子學習興趣

在這階段，親子衝突容易因緊張孩子的學業而起。當家長見到小朋友對學業提不起勁時，責罵不是一個好方法，家長培養孩子的學習興趣才是更好的方法。家長最好在孩子七、八歲時已開始培養，如孩子已踏入反叛期，家長或可帶他們到不同新的地方探索知識，刺激他們的學習興趣。

（三）多認同孩子的優點

八、九歲的階段，小朋友亦會希望獲得多點認同，家長不應只着眼於學業成績上，應發掘孩子其他優點。例如孩子很善良、做事有條理，又或懂得關心別人等等。多認同及讚賞孩子擁有良好品格，亦有助減少親子衡突，修補雙方關係。

多認同及讚賞孩子擁有良好品格，亦有助減少親子衡突，修補雙方關係。（Gettyiamge／視覺中國）

（四）讓孩子的時間表有留白空間

都市人時間表都是密密麻麻，但我們安排小朋友的行程時，應容許時間表有一些留白的空間，讓小朋友有休息的時間。

（五）別在雞蛋裏挑骨頭，改以正面方法鼓勵孩子

在家長眼中，孩子或有許多小毛病，如過分懶散、做事經常有「甩漏」等等。若家長經常批評他們，孩子會感到被針對，因此會愈來愈不聽父母的話。家長應將負面批評，改為正面的鼓勵，讓小朋友慢慢將小毛病糾正。

若家長愈多批評，孩子會感到被針對，因此會愈講愈不聽父母的話。（Gettyimage／視覺中國）

（六）若有錯誤，家長要勇於認錯

家長若錯怪了小朋友，一定要勇於認錯。若單以長輩的權威，而將自己過錯輕輕帶過，會令小朋友不信任家長。同時亦會覺得父母是「我錯你又鬧，你錯又唔認」，這只會加強孩子的反叛及與家長的衝突。而且，家長勇於認錯也是身教的一種。

（七）重視親密的溝通

家長必須重視反叛期，別以為擱在一邊便會自然好起來。親子溝通的時間，是父母和孩子建立良好的親子關係的機會，用以面對孩子往後的青春期。如果在孩子七至九歲時，親子關係都不親密，到孩子青春期時的反叛期，雙方便會面對更大的考驗了。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「唔大唔細的小學雞反叛期 家長如何處理？」​】

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