【孩子成長】用愛培育孩子的多元價值觀丨失敗媽媽

【讀者來稿】隨着孩子愈來愈大，他的世界不再是只有媽媽。曾經寫過一篇文章，是有關孩子遇到其他家人和長輩時，會接收到不同的教養觀、價值觀，只要大部分時間給孩子足夠的溝通和以身作則的榜樣，孩子自會走在對自己最好及最負責任的路上，媽媽放寬心就好。可是，經歷這個過程，媽媽的心情還是很複雜的。隨着他看見、他能理解的事情愈來愈多，當孩子面對家人間的做法意見不一時，媽媽是怎樣自處的呢？

以安排孩子飲食為例，為了健康和環保，陳皮媽媽沒有吃肉好一段時間了，除了長輩的飯局，食肉獸爸爸也會在一半家庭時間陪我不吃肉，於是陳皮的飲食方式就改變了，當他和我兩個人生活時只吃素，而其他時間則吃少量海鮮和肉。他愛蔬菜水果，也愛下廚，但不會抗拒吃肉和海鮮。

陳皮愛蔬菜水果，也愛下廚，但不會抗拒吃肉和海鮮。（作者提供）

在一些素食者看來，這孩子的價值觀會不會變得混亂？不會呀，在我每天和他生活、溝通下，他明白我們家的價值觀是吃海鮮和肉對身體相對沒那麼健康，但吃了也不是死罪，即使不是素食，那些也是有人用心製作出來的食物，也幫助到很多人飽足。他理解現時的肉食工業對地球、環境和身體的不好，他明白如果能多吃素對身體和地球都更好，他也知道媽媽在長輩面前吃肉，並不是認為自己說不過長輩而妥協，而是感恩和接收長輩的愛。對於3歲小孩的他，這樣就足夠了。

三歲的陳皮知道多吃素對身體和地球都更好。（作者提供）

又談談守時。陳皮媽媽是個非常重視時間的人，真的因事而遲到會感到非常緊張、非常抱歉，而且也會不斷預早通知別人。我教導孩子時，當然會希望他認真看待守時的重要。但當孩子交給了爸爸照顧時，我也會讓孩子知道，爸爸的成長經歷和習慣跟媽媽不一樣，守時對他來說沒有媽媽那樣容易，甚至爸爸有時候也會覺得遲到沒有什麼大不了。因此，即使陳皮爸爸帶孩子遲到的頻率非常高，但當媽媽完全接受了這件事時，陳皮也就不會以為遲到是對的，同時又能包容體諒遲到的人。

當然，如果一家人的價值觀、生活習慣完全相同，這會是另外一種幸福。彼此完全理解、接納，孩子的認知也會少走一點彎路。但是，每個家庭的人生故事也不一樣，既然有緣份走在一起成家立室，便應珍惜和尊重彼此價值觀的不同。只要有愛，並讓對方在自己的步伐上不斷改變，我相信彼此都會慢慢被對方感染。

每個家庭的人生故事也不一樣，能夠尊重彼此價值觀的不同是一件難能可貴的事。（作者提供）

陪孩子成長，最好的就是看見孩子對自己人生價值觀的反思。小時候的孩子，媽媽都很好控制，但當孩子漸漸長大，你會發現我們一點也控制不了孩子，而且也根本不需要控制。學習做家事很重要，守時很重要，環保很重要，保留孩子的好奇心很重要，幫助別人也很重要……但在我心目中，這些事都不比愛與同理心來得更重要。

當孩子漸漸長大，家長便控制不了孩子，但家長亦可讓孩子學懂獨立成長。（Gettyimages／視覺中國）

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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