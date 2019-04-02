【親子遊戲】在玩耍中學習　令孩子更自信、更有想像力丨潘sir

【讀者來稿】Messy Play？很多家長都沒聽過Messy Play一詞，就算有，都對Messy Play沒有好感。加上大部分家長認為地方狹窄，覺得Messy Play是「凌亂的遊戲」，不但浪費時間，更製造混亂，會令孩子無規無矩。同時亦有人認為Messy Play只是某些教育中心的廣告招徠手段而已。

其實我們不要忘記孩子天性都愛玩耍，包括我們自己在內。簡單來說，Messy Play是讓孩子自由地從「玩耍中有機地學習」，而不是隨便胡亂玩鬧，亦不是「被規範地玩」。

其實我們不要忘記孩子天性都愛玩耍，包括我們自己在內。（Gettyimage／視覺中國 ）

Messy Play在我的藝術課內是一項非常重要的學習活動，因為借助藝術具創意的特質，可以讓孩子感受和探索不同物體和原材料，從而感受學習的樂趣。我會設計不同類型的藝術活動，讓孩子接觸常見但有別於一般畫畫工具的物料。例如油漆，泥膠，粉筆，沙子等，給他們適當的提示及鼓勵去創作。在此，我必須強調「提示」不等於「命令」或「指令」；「鼓勵」亦不是「泛濫稱讚」。否則，所有努力都會功虧一簣。

我個人認為，Messy Play和藝術的結合最觸動人心之處是可以看着孩子充滿信心，帶着好奇去發揮想像力，投入創作真正屬於自己的作品，使天賦潛能得以發揮。同時可令較年幼的孩子的手和眼睛更協調，以及大小肌肉得到訓練；對於較年長的孩子，則可以提升他們審美、閱讀和寫作的能力。

我個人認為，Messy Play和藝術的結合最觸動人心之處是可以看着孩子充滿信心。（Gettyimage／視覺中國）

環境大小其實並不重要，最重要是如何營造一個具安全感、充滿啟發性和多元化刺激的環境讓孩子「玩耍」。

Messy Play絕對可以在狹窄的空間進行，我建議家長亦可以在家中嘗試，材料俯拾皆是。簡單如一張紙，或現有的衣服、鞋襪或玩具等皆可用。如果你嘗試和孩子玩有藝術成分的Messy Play，你會驚訝孩子像水中的海綿一樣，主動投入學習，不但不會任性，反而更懂自律，情緒更穩定。

Messy Play絕對可以在狹窄的空間進行，我建議家長亦可以在家中嘗試，材料俯拾皆是。（Gettyimage／視覺中國）

總括來說，Messy Play成功關鍵是要撇開成人對「世界的理解」，嘗試多從兒童的角度去思考，就算在家中玩數顆冰粒，也可以是成功的Messy Play！

作者簡介：潘Sir

藝術總監

澳洲國立大學視覺藝術碩士（高級）榮譽畢業，主修雕塑，在澳洲生活16年

最愛和孩子一起從玩樂中享受藝術。

小學美術科永遠只得合格，不知原因，長大卻成了藝術家。

小時候永遠讓老師頭痛，不知原因，長大卻成了兒童教育工作者。

世事往往令人意想不到，凡事皆有可能，不要過早論斷你孩子的潛能。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/littledolphinhk

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「在香港狹窄的空間進行Messy Play？ Messy Play可以和藝術結合？」​】

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