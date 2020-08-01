醫生媽媽拒妥協　職場家庭同放首位　多得好老公陪伴與支持

大家對醫生的印象是什麼？嚴肅、不苟言笑、充滿威嚴？但這些既定的形象，在台灣皮膚科醫生王筱涵身上，可是完全沾不上邊。也許，許多人會認為身在白色巨塔中的醫生，跟我們是不同世界的人，但卻忘了：「醫生也是人，醫生也有可能同時是一位妻子，或是一位媽媽。」隱藏在白袍底下的醫生，生活的樣貌真的跟我們想像中不一樣嗎 ？

從醫讓她學會了覺察與細膩

談起如何進入醫界，王筱涵的答案很單純：「從小就各科表現均優，毅力和執行力十足，再加上個性細心、喜歡與人相處，因而走上從醫這條路。」後來在選填科別時，她選擇了「皮膚科」——一個同時擁有內科細膩思考與外科操作精準的科別。在皮膚科裡，雖然很少有死亡的意外，但很多都是難以根治、需要長期控制的疾病，像是乾癬、異位性皮膚炎，甚至痘痘、酒糟都需要長時間的用心治療。

完美兼顧醫生、賢妻及良母角色的王筱涵（點圖放大瀏覽）：

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王筱涵說進入皮膚科後，她遇過形形色色的病人，每次看著他們深受皮膚病的「苦海」中，真的很想要幫助他們盡速康復，但這卻不是一件容易的事。除了要取得病人的信任，給予正確診斷和治療之外，還要有足夠的說服力去改變病人多年的生活習慣，並確保回家後會「乖乖聽話」，按照醫囑正確保健。像是青春痘的病人除了精確用藥，還要協助患者調整飲食作息、藥妝品使用的習慣；疼痛凍甲的人，接受指甲矯正術痊癒後，仍要持續長期追蹤、建立保養習慣，才能避免復發。

在這些過程中，「覺察他人」的能力非常重要，必須先從問診和聆聽開始，再透過細心地溝通去知悉病人的需要、想法和習慣，達成共識後才能給予最適當的治療決策。然而，不只在工作上，王筱涵也將「自我覺察」這個習慣帶入了自己的生活裡。

馬不停蹄的忙碌生活

如同所有的新手媽媽一樣，王筱涵在孩子誕生後也面臨工作和家庭間的平衡問題，且醫生的身分更加劇了抉擇的難度：「要不要辭職專心帶孩子？」、「過幾年醫師執照又不會消失，到時候再回來也不遲啊！」種種的聲音在腦子裡打轉，加上週遭親友紛亂的意見和聲音，頓時讓她感到壓力沉重如山。

幾經思考與先生溝通後，王筱涵再次決定抓取「中間值」。她放棄了一些門診的時間，用平均3天半工作、3天半顧孩子的緊密安排，來填滿每個星期，對她來說，陪伴孩子成長很重要，尤其孩子又是「磨娘精型」的高敏感、高需求寶寶，需要許多的耐心和引導，但完全照顧孩子又會失去太多自我，於取捨之間重新拿捏生活事務的重量。正當一切慢慢步上軌道後，一年前懷了第二胎，讓好不容易習慣的模式，又得再次調整。

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懷第二胎時，剛好是王筱涵在研究所報告、論文最多的時期。有了第一胎手忙腳亂的經驗，她已經學會把時間切割得很細緻，每個 5 分鐘的片段都在思索安排不同的事情，腦袋無時無刻都在轉著、緊鑼密鼓地計畫著下一步（multi-tasking），比方何時要幫病人手術、何時要去擠母奶、何時要趕回家帶孩子去公園、空檔要準備研究所的報告……盡量有效率地將每件事處理得盡善盡美。當然，壓力一直都會在，重要的是要「覺察」自我與身邊家人的情緒，何時應該溝通、應該休息、自我調適，也是在不停的拉扯中學習來的。

每一個困境，都是一個成長突破的機會

王筱涵說，雖然慢慢學會了高效率地安排生活的大小事，但難免會遇到難解困境、陷入負面情緒。很難過時仍會大哭一場、適時地釋放情緒，接著回歸理性讓自己跳脫出來，重新審視分析自我。多年來也和先生培養出十足的默契，能夠很快察覺彼此的狀態 ，如工作壓力、育兒觀點等，互相幫對方釐清想法和情緒，一同成長。

或許身為醫生與母親的角色衝突無法避免，很多輕重緩急仍要常常重新界定，但王筱涵想要「每一分、每一秒」都活在當下；在醫院時就專心為病人治療、回家後當個專心照顧孩子的媽媽、當另一半有壓力時就當個懂得聆聽的妻子，好好享受每一個當下。她感概地說：「人生的重要角色我無法放掉哪一個，只能盡力安排調整；在無法完美兼顧的情況下，我只求能為自己和家人，做到最重要的事。」

當然，每件事或許無法都做到最完美，也常常事與願違，但對王筱涵醫師來說，生活本就充滿著各種挑戰和不確定性，人生有各種階段，有時或許得暫時退一步，但莫忘初衷、持續準備好自己，時機到了就大步往前邁進。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】