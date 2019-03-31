【親子教養】育兒樂‧多代合作的契機│丘慧敏

三代同堂是中國社會普遍家庭享受天倫之樂的景象，華洋共處的香港亦不例外。現今的香港，三代同堂的家庭有很多形態，有同住或非同住的、有關係緊密或疏離的；基於現時新一代父母的各種情況和需要，選擇要求自己的父母(祖父母)協助照顧下一代(孫兒女)的家庭也為數不少。 然而，生長於兩個不同年代的兩代父母，各自有一套育兒的想法和做法，因此兩代父母必須要協調和有共識之下照顧孩子，最大得益定必然是大家最疼愛的孩子。以下是兩代父母在合作育兒方面的秘訣供大家參考： 【編按：作者為香港家庭福利會資深社會工作員註冊社工丘慧敏 】

1. 理解及明白兩代的差異

受著不同年代的教育和社會文化影響，兩代的父母在育兒的想法上必然有差距。上一代父母認為孩子可以「天生天養」，不需要刻意安排和提供，順其自然便可；現代父母認為孩子一定要「贏在起跑線」，要為孩子安排一切，為的是讓他們提升競爭力，日後過更好的生活。站在雙方的位置來看，他們沒有不對，只要大家都能夠理解生長的年代和觀值觀的不同，繼而明白他們的想法和做法背後原因，便可以減少雙方的磨擦以至衝突。

（VCG圖片）

2. 調節期望

價值觀和期望是互相影響的，兩代對育兒方面的期望是會有不同。有了理解和明白的基礎，便需要各自對照顧孩子的想法上稍為調節，務求令雙方的期望比較接近，甚至達到共識，向著一致目標前進。

3. 建立正面思維

在日常照顧孩子的事務裡，總會有些突發事件的出現而容易導致兩代父母的關係出現張力，當張力出現在婆與媳之間並沒有好好處理，便會出現婆媳糾紛或衝突。若要減少甚至防止兩代父母或婆媳衝突的出現，便要從建立正面思維開始，對身邊的人和事從正面的角度去想和看，繼而與人相處便會有正面的互動，和諧關係隨之而建立。

4. 有效的溝通平台

多代家庭中不同的家庭成員都有各自的性格和想法，若然有良好的互動和溝通是促使兩代父母都能發揮最好的育兒果效。不妨在假日、節日和各家庭成員的生日之時，相約一家三代一起團聚，並透過團聚的互動活動加強大家的溝通和加深彼此的認識。

無論是孩子的父母或是祖父母，他們有一共通之處便是同樣地愛孩子。因此，就以這個共通點出發來一起合作照顧孩子，定必能享受育兒之樂。