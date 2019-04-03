【爸爸媽咪唔易做】各位教育工作者，加油！│H.Y老師

最近一單接一單有關學校的新聞，然後有媒體做成了專題，引起不同的爭論。而這些「爆料」基本都離不開是對行政上的申訴，有校舍不清潔、行政人員對教師的過激要求等。但事實上這通通都是冰山一角，「一山還有一山高」是定律，只是沒有被「爆料」。

H.Y老師曾經分享過作為一個幼稚園老師，其實是一位「萬能俠」，因為基本每樣事都需要親力親為。從「設計師」至「搬運工人」，只要你想得到的職業幼稚園老師都有機會牽涉在內，所以工作量是行外人不能想像的。

（vcg圖片） 由於幼稚園是小朋友第一個接觸小社會的場所，所以每一個細節位，每間學校都會有自己的文化和要求。同時，每間學校為了達到一定的水平以及回饋家長，都務求盡善盡美，這也是為何出現這麼多「爆料」的原因之一。或者，行外人會覺得所看的是很誇張，但對幼稚園老師來說，這只是例行公事。當然，H.Y老師相信每位老師都明白作為教育工作者所承受的工作量，亦一早有準備的心。但大家其實都只是希望得到富有人情味的合理要求。希望每位都勿忘初衷，回想起大家都是從前線開始，努力和辛勞一定不會比其他人少，所以每樣工作又怎會不是全力以赴呢！ 最後，H.Y老師想再提醒希望成為幼稚園老師的未來棟樑，要記住幼稚園老師不只是與小朋友玩耍、講故事、唱唱歌等。你要有以下的心理準備：

1. 學習用有限的物資去把教室設計成小朋友第二個家。因為這除了是小朋友的家外，還是你每天逗留最長的地方。

2. 放工不等於放工，因為你還有文件要帶回家中，而且與家長電話聯絡的工作…….

3. 要分配時間。因為你除了有自己小朋友的班務要做，如點通告、改功課......你還有課室以外的學校地方需要佈置。

4. 要學習用一個最快的方法為小朋友拍照。因為如果你拍錯了，你要每張檢查，分分鐘重新拍會更快。

下刪無限點……………

其實H.Y老師只是舉數個例子，希望再提醒各位明白幼稚園老師不是一份簡單的工作，因為大家所看到的成果，都是每位老師有血有汗做出來的！所以請記住尊重所有老師！當你看到這文章，不妨叫你的小朋友回校給老師一個愛的擁抱，給老師加點力量！

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H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

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