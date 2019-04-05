【英語小教室】勿貪快讀錯　教你M至Z正確發音　

新一輯英語小教室，我們請來I CAN READ認可導師Elga Wong，一連五集講解如何從發音、拼音及讀故事，為孩子打好英語基礎。 上集Elga教授了A至L的正確發音，以及要注意的地方，這集就到M至Z。 攝錄：李賢華 張善滿 剪接：李賢華 攝影：歐嘉樂

Elga育有一對五歲半大孖女，她喜歡與女兒一起共讀，但剛開始時不斷碰釘。「初初我與女兒一起閱讀英文故事，可能我是跟著一個字一個字去讀，講得不動聽，她們就睡著了，到後期連我自己也悶到睡著了，所以好想找解決方法。」 Elga希望女兒學好英文，並非為了求取考試成績，「最想她們可以自己閱讀英文書，擴闊眼界與知識，對世界的看法可以更不一樣。」 為母則強，為了改善女兒對閱讀英語的興趣，她走訪不同學習中心了解兒童拼音方法。最後她找到一套來自新加坡、能提升孩子閱讀興趣的英語教學法，自己更考了導師牌照，親身上陣教授女兒。

從聽講開始 不死背英語 Elga指，該套教學法是先教孩子「聽、講」基本對話，再學「首、尾音」，才慢慢認字母。「使用其他學習法的孩子是快一點看懂簡單英文詞語，但再長一點的字已記不了；而使用聽講開始、不看字的方法學習的孩子，雖然一開始比較慢，但到了小一明顯超越其他，不只是閱讀應力，串字準確度更高。」所以她認為不要急於讓孩子先認字，重點是不要讓孩子死背英語，在遊戲活動上學習。她更指有學生在沒有英語語景的家庭背景下，4歲半便可獨立看圖書。 想小朋友自己閱讀，Elga指要讓他們懂得用拼音，由最簡單的三個字開始學。「故事書我會選適合她們的程度，不會因為學校教得深而選得深，孩子能夠讀到就會有成功感，引起她們繼續去學英文的興趣，再看更多英文書。現在兩個女兒會很開心告訴我故事內容，一步一步建立自信與閱讀興趣。」

曾經有些同學的媽媽向她訴苦，說自己本身英文不好，對教子女英文時無從入手，Elga建議：「學英語絕對可以是家長跟小朋友一起進行，媽媽不用介意自己不懂，永遠不會太遲。家長要如何一起去學拼音？我們可以先學這五個響音（a、e、i、o 、u），然後再去學餘下的輔音（Consonants），家長與小朋友一起去經歷這件事，是可以更快上手的，令學英語變得有趣。」