【育兒心得】BB自發性動作有助肌肉和心理發展丨Barbara Tsui

【讀者來稿】前一次跟大家分享過Emmi Pikler,不斷從觀察小朋友中,仔細地研究嬰兒每一個動作發展。她發現嬰兒在沒有成人干預的自由環境下(free movement),透過自發性的努力作出的動作(self-initated motor movement),不只對嬰兒的大小肌肉發展十分重要,對嬰兒的心理發展也有舉足輕重的影響。

若小孩仍需要東西支撐身體來坐、或由成人協助下坐,這並不代表小孩會坐了。正確的說法是小孩在被坐下後能夠被支撐來維持坐姿。

"The child is not able to sit if he is able to maintain sitting position only with the help of an adult or with the aid of some other supportive object (infant seat, pillows). The correct terminology for this is “able to maintain sitting position when kept in a sitting position".

若小孩不是靠自己的努力坐起來,就算他已不用東西支撐着,他仍是未學會坐。正確的說法是他被坐下後能夠維持坐姿。

"The child is not able to sit if he does not sit up independently, even though he stays sitting without support. The correct terminology for this is “stays sitting when placed in a sitting position”.

from “Unfolding of Infants’Natural Gross Motor Development” by Dr Emmi Plkler

嬰兒在沒有成人干預的自由環境下 (free movement),透過自發性的努力作出的動作(self-initated motor movement),對嬰兒的肌肉發展十分重要,亦會影響他們的心理發展。(作者提供)

當我的大兒子在6個月大的時候,健康院要「考核」他坐得穩不穩,所以我經常把他放到沙發或手推車上練習坐。到我把玩具堆他旁讓他玩,6至7個月大的他可以玩很久。久而久之,我便習慣讓他坐起來,而且坐慣了的他再也不喜歡趴下。直到8個月大時,他經常大叫,脾氣很差,因為他想要的東西自己無法去拿,唯一方法便是以叫或喊的方式等我拿給他。當然我不斷地拿東西,又怎能滿足他隨着長大而有的更多探索需要呢?慢慢我才明白,原來因為我幫助他坐,他的雙手沒有足夠力量把身體撐起來,也不懂得把身體的重心轉移且轉換姿勢來爬。而且我感覺到他想做也做不到的無奈感,難怪情緒很差。

起初改變習慣,不再放他坐起時他會掙扎,他沒辦法便唯有想辦法不斷郁動手腳。但他一開始發現自己能夠按心意移動身體,很多他想做的事情突然發現自己做到了,情緒平和了很多,臉上經常流露開心自信的笑容。到小兒子出生後,我沒有再扶起他坐下,大部分時間都是放在地上讓他自由移動,他5至6個月便開始有爬行的動作了。

大人幫助小孩坐,久而久之會令他們慣以為常。小孩雙手沒有足夠力量把身體撐起來,便會亂發小脾氣。(Gettyimages/視覺中國)

我的嬰兒觀察班上有很多剛學行的小朋友。我們經常發現,當大人扶着小朋友行走時,小朋友的重心大多會向前傾、或以腳尖行路,全因當他們要扶着成人時而建立出來的習慣,這些習慣卻讓小朋友懂得行走後仍會東歪西倒地跌倒,或經常撞來撞去。

甚至有家長提出疑問:「明明仔仔已經可以自己企得好穩,點解仍唔肯放手行呢?」但當我們嘗試堅持不再扶着小朋友行走時,這些小朋友不用幾天便會放手走路了。

當大人扶着小朋友行走時,小朋友的重心大多會向前傾、或以腳尖行路,這是他們從中建立出來的習慣,這些習慣會讓小朋友識行後仍會東歪西倒地跌倒。(Gettyimages/視覺中國)

小朋友總有一股內在動力讓他們學習爬、坐、行的,他們要的並不是成人的協助,而是我們為他悉心安排的環境,從環境中引導他們,讓他們獨立做到。例如小朋友學懂扶着站立時,他慢慢會向橫扶着踏出第一步。那時家長可把玩具放置在他們站着才能拿到的位置,隔遠一些再放第二件,引小朋友走去拿。當小朋友已站得很穩固時,可嘗試以茶几及沙發製造1至2步的距離,引小朋友行過去,慢慢拉遠傢俬的距離,讓小朋友放手行走,那小朋友便會開始放手踏出獨立的一步了。

作者簡介:Barbara Tsui 蒙特梭利老師,Rainbow Tree Children Education創辦人。育有6及11歲兒子,由懷孕開始尋求過很多不同的教育方法,深明現代父母在育兒路上的難處及掙扎。深信尊重孩子、給予愛與自由,孩子會按照自己的步伐成長,並超越成人期望。 作者Facebook專頁: Let me grow Just like ME

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「自由活動對嬰兒的重要」​】

