【周末好去處】欖球嘉年華體驗忍者錦標賽　再去科學周學整鬼口水

4月不但假期多，活動也花多眼亂，以下活動分別在接下來的兩個周末進行，「國泰航空 / 滙豐香港國際七人欖球賽 — 玩轉利園」將會在銅鑼灣舉行「StreetMAZE 街頭尋藝術」及「利園FanWalk」，與市民一起分享賽事的熱烈氣氛。而4月12日開始的裘槎科學周亦有一連串的免費工作坊、科學劇場，與小孩一起探索科學的趣味。 （照片由受訪者提供）

Ninja_Coalition將為參加者提供最刺激的體驗，挑戰自己之餘，亦可以和其他參賽者一決高下，爭奪「香港最強忍者」的寶座。 欖球嘉年華—睇街頭表演再試玩忍者錦標賽 一年一度的香港國際七人橄欖球賽除了連場賽事，亦有街頭嘉年華與公眾分享欖球的樂趣，於4 月 5至7 日舉行的欖球嘉年華分「StreetMAZE 街頭尋藝術」及「利園 FanWalk」兩部份。在街頭尋藝術方面，4位本地藝術家將會展出富本地元素的街頭展品。而 FanWalk則有七欖直播區和街頭狂熱派對，更可欣賞忍者錦標賽（Ninja Championship），屆時多位奧運體操選手及荷里活特技人將進行示範表演，更會親身指導參賽者，只要年滿6歲即可參加！活動不需預先報名，即場報名參加便可，個時段的優勝者更可以得到由利園頒發價值300元的購物禮券，不過名額有限，不想錯失記得早點參加！ 「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽FanWalk」活動詳情

日期：2019年4月5日至7日

時間：上年11時至下午7時

地點：銅鑼灣希慎道33號 利園一期地面私家路

裘槎科學周—打開探索科學之門 裘槎科學周是香港科學節的主要項目之一，於4月12至14日，來自本地及國際科學團隊將帶來一連串精彩的科學探索活動，給予公眾機會去了解和欣賞科學的重要性。今年8項公眾活動包括攤位活動、街頭科學表演、科學劇場以及親子工作坊，費用全免。 科學劇場—智趣科學家

你知道科學家的工作是怎樣嗎？科學家們每天又在做什麼研究呢？在「智趣科學家」中，參加者會被帶進科學家的絕密領域，欣賞他們各種超凡的研究，更可親身投入科學家的世界，並一起進行舉世知名的實驗——比薩斜塔自由落體實驗！ 日期及時間：

4月13日：12:15 – 13:00

4月14日：12:15 – 13:00 攤位活動—地球零距離

來自英國科學團隊及澳洲博物館科學隊將展示可再生能源在地球的貢獻，又會一起製作捕風器，探究強風中藏有多少能量；又會展示物質在不同形態和密度之下所產生的奇妙反應，並重現火山爆發前的景象。 日期及時間：

4月12日：14:30 – 17:00

4月13日：12:00 – 17:00

4月14日：12:00 – 17:00 街頭科學表演—動手「玩」科學

來自英國的Ministry of Science帶來他們最受歡迎的科學示範，精彩表演會以一個驚險的爆炸實驗作結，觀眾可在安全的距離內觀賞這個空前絕後的實驗！觀眾在活動期間亦有很多參與機會。 日期及時間：

4月12日：15:30 – 16:00

4月13日：13:30 – 14:00，15:00 – 15:30

4月14日：12:30 – 13:00，16:00 – 16:30

親子工作坊—自製鬼口水

鬼口水是很奇妙的物質，既似液體，又能按壓拉扯，英國Science Museum Group 將會帶大家探究各種物質是如何變化，並與大家一起動手做，把滑溜溜的鬼口水帶回家。 日期及時間：

4月13日：12:30 – 13:30，14:30 – 15:30，16:30 – 17:30 親子工作坊—火星任務

探索火星需要準備甚麼呢？人們又如何發射火箭和衛星到太空？這次工作坊將揭示當中的原理，並帶領大家探索太陽系。 日期及時間：

4月14日：12:30 – 13:30，14:30 – 15:30，16:30 – 17:30 裘槎科學周

日期：2019年4月12至14日

地點：香港科學館

部份活動需預先網上登記，詳情請參閱官網：https://croucherscience.hk/hk

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