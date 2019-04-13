【兒童飲食】孩子挑食可能因為你　一文學會做榜樣丨Sci Papa

「姨姨請你哋食糖啦！」在學校活動時見到糖果，小朋友立刻好似蜜蜂見到蜜糖般，一窩蜂湧上去選擇自己最喜歡的那一種口味的糖果。但在那刻，卻有一位小女孩靜靜的站着，看起來像是不太喜歡糖果。

在學校活動時見到糖果，小朋友立刻好似蜜蜂見到蜜糖般，一窩蜂湧上去選擇自己最喜歡的那一種口味的糖果。（Gettyimage／視覺中國）

其中一位爸爸帶着一點好奇，問這位小女孩：「點解你唔食糖嘅？」小女孩回答說：「我屋企無人食糖果㗎！」那位爸爸再看看自己手上拿着和女兒一起吃剩的半包的薯片，自己與女兒那略胖的身形及微微凸起的肚腩時，開始在想自己是否該做點什麼。

以上是一位好友跟筆者分享的一個經歷，讓我親身明白到父母與子女的飲食習慣是息息相關的。當然，小孩飲食習慣並非可以用單一因素去解釋，但父母確實是提供食物、飲食環境和體驗予小孩的主要話事人。

以上是一位好友跟筆者分享的一個經歷，讓我親身明白到父母與子女的飲食習慣是息息相關的。（Gettyimage／視覺中國）

事實上，小孩對飲食的一套看法會根據父母的飲食行為、生活方式及飲食習慣，而飲食習慣大多在童年時已塑造成形。兒時飲食行為不少會持續至成年，影響着他們一生的健康及增加患病的風險。

意大利米蘭大學就「小孩的飲食習慣形成的因素」及「如何協助小孩改善飲食壞習慣」等，作出了一個研究回顧。發現有10種以上的因素會影響小孩的飲食習慣，其中一種因素就是小孩的家庭生活及飲食文化。

兒時飲食行為不少會持續至成年，影響着他們一生的健康及增加患病的風險。（Gettyimage／視覺中國）

在飲食方面，爸爸通常都會較放縱小孩，對他們食物攝取的控制較少。然而，現代的飲食文化已較容易令小孩致肥。所以負責這項研究的兒科教授Prof. Carlo Agostoni及其團隊認為，父母可能需要用適當的權威管教方式控制小孩，從而減少他們進食可口但卡路里過高的食物。甚至限制這些食物在家中出現，及避免到賣這些不健康食物的餐廳或超市。

研究團隊指小孩應該多吃不同口味的食物，因為童年時對不同口味的體驗有助於他們長大時接受不同的食物。所以在全人奶期後的餵養期時，父母可以開始提供不同口味的食物給嬰孩吃，讓他們能反復接觸不同的食物，以刺激他們的味覺，並幫助他們在以後的生活中接受更多類型的食物。這是養成良好飲食習慣的必要策略。事實上，研究發現有些孩童往往需要接觸新食物多達15次，才能信任並進食該種新食物，而要他們開始喜愛這種新食物的話，就要讓他們再接觸這種食物10到15次。

所以在全人奶期後的餵養期時，父母可以開始提供不同口味的食物給嬰孩吃。（Gettyiamge／視覺中國）

研究團隊更認為父母應該同時充當榜樣，自己要先吃得健康，令家人與孩子都可減少進食無益的食物。給予小孩的食物種類往往與父母的自身喜好和習慣有關。如果父母本身都有偏食的習慣，很多食物都不會出現在家中的餐桌上，而小孩所能接觸到的食物種類就會變得比較狹窄。因此，他們亦較有機會養成偏食的習慣了。

最後，研究團隊亦指出把零食當成獎勵，會令小孩以為零食是較貴重的食物，只有付出了才能得到，長大後也許就會偏好零食了。所以，父母們要避免時常以零食作為對小孩的獎勵啊！

作者簡介：Sci Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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