【育兒心聲】以身教告訴孩子　把電梯留給有需要的人丨倫敦爸媽

Hello，你是港鐵使用者嗎？如果是的，請你繼續看下去，因為你可以選擇救人一命，勝造七級浮屠！

可能有朋友記得我們說過，倫敦地鐵的電梯是很罕有的。Mo媽平時接送MoBB來回幼兒園，都是把BB車抬上、抬下樓梯的。幸好大多數會有暖男主動幫忙，但今天太遲下車，因此要自己抬車了。

差不多登頂時，MoBB因為看到老鼠走過，興奮地叫了一下，Mo媽一不留神差點兒「拗柴」。Mo媽腳傷事小，如果因此有什麼意外便事大（大吉利是！）記得早前有報道說一位媽媽在紐約地鐵，因搬BB車下樓梯失足致死……那時很多朋友因此事而致電關心Mo媽呢。

不少媽媽和BB外出時都會使用BB車。（gettyimage/視覺中國）

如果你在香港乘坐地鐵時有用電梯的習慣，希望你跟我們一樣，是有需要用電梯的人，例如行動不便、推着BB車、年長的乘客等等。

我們這群乘客，不是因為貪方便而不走前一點去乘扶手電梯或行樓梯，我們乘電梯，是因為安全理由，是因爲我們真的有需要。

香港大部分地鐵站都有電梯和扶手電梯，比很多歐美地方都較先進，畢竟那些地方的地鐵站都有幾百年歷史，有些建築的設計和結構令加建電梯特別困難。

外國不少地鐵站的結構不容許加建電梯，令帶嬰兒車外出的爸媽較不便。（gettyimage/視覺中國）

難得有電梯，就請讓有需要的人士安安全全地回家吧。我想平心靜氣地跟沒需要的人說：我明白你可能趕時間；我明白你一出地鐵便看到電梯很方便；我明白你累得連幾步也不想多走。

是的，你用了電梯會輕鬆一點；但我們用不到的話，是有危險的。多走一步，減少意外，你便直接、簡接地幫助了很多人！而我們作為爸媽，也要以身作則，沒有需要時緊記行多一步，以身教告訴孩子，電梯是應該留給有需要的人的。

若你不需要使用電梯，就多行一步，把電梯空間留給更有需要的人吧！（資料圖片）

最後，也希望大家不要動輒便大罵乘電梯的人，就像英國很多地方也會張貼「Not All Disabilities are Visible」，意指不是所有行動不便的人都是可見的。希望大家能自律、互相信任，亦希望沒有人會濫用人與人之間的信任。

作者簡介：倫敦爸媽湊mo有事就記 Mo爸Mo媽媽是在倫敦工作雙職父母，有一個好可愛的MoBB。2016年，2人跳出安全圈圈，Mo媽辭去教育心理家的工作跟Mo爸從香港飛到倫敦工作。本來適應不錯，但BB來了之後，文化差異無限放大！ 作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/londonpama/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「把電梯留給有需要的人│倫敦爸媽」​】

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