七類令孩子痛苦的媽媽　小心淪為成長絆腳石丨博士媽媽

在孩子的成長過程中，母親是一個對他們影響深遠的角色。但要做個好媽媽，一點也不容易，更要小心自己不要成為以下七類型的母親，令孩子苦不堪言。

世上只有媽媽好，每一個母親都希望帶給孩子最好的東西，各施各法管教孩子。可是，有時候媽媽心目中認為最好的方法，未必適合孩子，甚至會強加於孩子身上，忽略了他們的感受。以下七類型媽媽的管教方法，只會令孩子抖不過氣來。

（一） 強加於人的媽媽

「我咁做係為你好！」、「你要努力讀書，媽媽係為你好之嗎。」、「你要在小六前學考到八級鋼琴，媽媽都是為你前途打算。」等等，許多過度為孩子綢繆的媽媽經常把這些說話掛在口邊。這類型媽媽往往不從孩子的角度設想，強迫孩子接受自己認為是好的決定，忽略他們的感受。這就如坊間所笑說的「有一種凍，就是阿媽覺得你凍」的情況（即天氣根本不凍，只是媽媽仍替子女穿很多衣服），好心做壞事，完全與現實脫節。

（二） 聲大大鬧人型母親

曾在電影中出現的街頭俚語：「我大聲唔代表我無禮貌」。然而，若媽媽事無大小都大聲斥責孩子，只會弄得家無寧日。小朋友也會有樣學樣，變得脾氣暴躁、容易與人吵架，思想亦會變得負面。

適當的責罵可以讓孩子進步，但一味嚴厲斥責只會做成反效果，甚至會破壞親子關係。（Gettyimages／視覺中國）

（三）要求凡事第一的媽媽

香港有很多媽媽都是虎媽，希望孩子事事做到100分。在她們心目中，「友誼第一、比賽第二」的運動精神一點也不重要，只要求孩子每次比賽都要奪冠。當他們無法達標，虎媽就會嚴厲斥責孩子。

（四） 完美主義的媽媽

即使孩子成績好、品行良好，完美主義的媽媽仍不滿足，更會要求孩子運動和課外活動也要好。即使孩子在這些方面也表現優越，她們又會再加要求，或會期望孩子樣貌生得再美麗或俊俏一點。孩子永遠無法滿足這類型媽媽無窮無盡的要求。

（五） 將自己的夢想付託於孩子身上

有不少媽媽對自己昔日無法實現的夢想耿耿於懷。她們會把自己的夢想付託在孩子身上，例如希望孩子能當醫生，或她們心目中的理想職業。但是，每一個孩子都有自己的興趣和喜好，母親應任由他們自由發展所長。

孩子不是父母的傀儡，即使是父母也沒有權利控制他們的人生，應放手讓孩子自由快樂地成長。（Gettyimages／視覺中國）

（六）深信鐵柱一定能磨成針的媽媽

有些媽媽深信，只要孩子肯努力必定會成功，勤力就一定能考第一。然而，付出的努力未必與成績成正比，成功是受孩子的天資、性格、才能、環境等不同因素所影響。作為母親，更應著重孩子是否盡力，甚於最終能否考第一。

（七）「隔籬飯香」型媽媽

有一類型的媽媽十分挑剔，喜歡拿別人的孩子與自己的孩子比較。她只會不斷數算自己孩子的缺點及錯處，稱讚別人的孩子。即使自己孩子與其他孩子做到一樣的成果，仍會覺得「隔籬飯香」，別人的孩子做得好一點。她們有時候更將一些小錯誤放大，從不讚賞或欣賞孩子的優點。小朋友在這情況下成長，自尊心必然會受損，變得缺乏自信。

母親不斷拿其他孩子來跟自己的孩子作比較，只會打擊他們的自尊心，慢慢會開始質疑自己的價值。（Gettyimages／視覺中國）

當個好媽媽是一份需終身學習的功課。大家都希望做一個孩子喜愛的媽媽，那就要多從孩子的角度設想，選擇適當的管教方法。

下集會教大家如何不成為孩子眼中的怪獸媽媽。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「七類型的媽媽讓孩子最痛苦」​】

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