【小一面試】考小一製作個人履歷前　必要注意的三點│Mommy Amy

整個升小過程當中有一個感覺可有可無，但卻不敢忽視的環節便是製造個人portfolio。剛剛嘔心瀝血製作完首份履歷，因此在此分享一下箇中心得。

如果家中有於2020/2021年度升小一的子女，相信最近開始已逐漸忙於留意學校資訊，因為無論是簡介會還是遞交入學申請，總怕一不小心便錯過截止日期。

一、拍攝生活相

想不到我今次製作的最大挑戰竟是尋找適合的生活相。雖然現今世代，手機影相已是十分方便，而且有些手機已能像專業手機那樣做出前清後曚的效果，但如你像我一樣，經常沒有影相意識的話，便要在關鍵時刻時提醒自己按下快門。這些照片亦最好由一兩年前便開始儲起，以有更豐富的記錄。

哪些是關鍵時刻呢?

例如全家福，一張背景簡潔，全家齊整的相片除了可用作封面，亦是往後回憶的好記錄。我便是在尋找照片時才發現我們一家四口的照片少得可憐，因為我們總是害怕打攪別人，因此照片總是呈現三缺一。

另外，一些在玩樂過程中的親子時刻亦是取材的好方向。因為這比刻板地在景點面前企定定的照片更有故事性及感染力。這在添加旁白時更可描述當下的故事，以便呈現更立體的畫面。

二、作品及證書列表

這次製作過程中遇到的第二個挑戰便是要把逐張證書、作品拍照及製作文字清單。幸好我平時已有把一些自己喜歡的美術作品拍照存檔的習慣，才不至於需要翻箱倒櫃。因此十分建議一早在電腦建立起一個檔案夾，每次有證書或作品，甚至乎比賽時或製作過程中的照片及用文字記錄的心路歷程亦一併於檔案夾中存放，同時用文字檔案記下名稱及年份，以至做初步的分類，等到正式開始製作時便事半功倍。

三、以坦誠的心來瞭解小朋友

我們都希望子女成龍成鳳，傲視同儕；但現實中，小朋友的十隻手指皆有長短，每一位都是獨一無二，擁有不一樣的特質。曾經看過一句說話，大概意思就係「我們不會因為彌補了自己的短處而偉大，但卻可以從不斷發揮自己的特長而突出。」

因此與其漫無目的地儲最多的證書，上大量的興趣班，倒不如靜心下來觀察小朋友的長處及興趣是什麼。或許一開始他只對某樣事情有興趣但並不是特別叻，但因興趣而來的動機或許能夠作為繼續鑽研的推動力，最後變成了自己的才能。

準備個人portfolio 只是第一步，希望在這個過程中，我們除了可以更瞭解孩子，修正培養方向外，亦建立更多親子時光，留下精彩的成長回憶。