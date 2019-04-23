圖解日本小學校餐超變態要求！廁所距離也要管　難過做米芝蓮三星

前段時間，國內曝光了成都七中實驗學校食堂給學生吃過期變質的食品，引起網絡的軒然大波，當時發布的圖片可以說是非常嚇人的。不過後續報導，網傳部分圖片疑似為虛假照片。但調查中還是存在有霉斑的粉條，其衛生問題確實堪憂。孩子的身體畢竟不比大人，每天都急需營養來補充，這樣的食品衛生狀況肯定對孩子不利。

當然這只是個例，並不是所有學校都會如此，但國內的學校食品安全問題，還是頻繁出現。而日本對於「學校給食（きゅうしょく）」卻非常重視，甚至於1954年，日本政府就頒布了《學校給食法》。所以日本孩子在學校裡不僅僅是吃校餐，更是一種「食育」，通過食物、飲食相關過程進行的德、智、體、美、勞等多方面教育。

可能有人覺得不過是吃個飯，怎麼還跟教育掛鈎了。因為食物乃生存之本，所以與食物有關的教育，也影響着孩子的智育、德育和體育，與身體健康、吃飯禮儀都有關。2005年6月17日，日本還頒布了《食育基本法》，食育的對像是兒童，並將其作為一項國民運動。對於孩子的飲食健康，他們是真的很看重，相比之下我們還不夠用心。

既然他們對「食育」如此重視，那日本孩子都吃的是甚麼校餐呢？又是怎麼保障食品安全的呢？

日本有部電視劇叫《小學餐女廚神》，是天海祐希主演的。

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女主角是三星級法式餐廳的主廚，但是與餐廳老闆起了爭執後被炒魷魚。之後碰到了以「學校營養午餐」為企劃的電視節目，開始挑戰300多位小學生做校餐……然後她發現，給學生做校餐，比做三星米芝蓮的高級主廚更麻煩！因為做校餐需要的是「安全與安心」，其衛生程度要比任何三星級餐廳都要高才可以。所以在日本的校餐製作中，有着非常嚴格的衛生管理體系。

按圖了解日本對校餐要求到底有多嚴格！↓↓↓

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日本學校通常會提早兩個星期，就將下個月的菜單打印出來由孩子帶回家交給家長，餐食主要以日餐、西餐、中餐這三大類為主。基本上一份午餐，包括米飯、一肉一素兩種菜、一碗湯、一小盒牛奶，有時還會有一份水果等。除此之外，校餐方面還有很多細緻的規定，就不一一說了。

要問這樣的午餐，家長是不是要交很多錢？

現在日本學校午餐的人力費由地方政府承擔，家長所承擔的只是食材費，每月4000~5000日元，約合280~350元港幣左右。貧困家庭學生的校餐費用完全由政府負擔。校餐有時候是由學校自己製作，有的是專門的配餐中心製作，具體由地方政府自行確定。一般來說，小學部是自建食堂，初中部由配餐中心製作配送。

而校餐做好後，試吃的第一人就是校長。校長作為負責人必須檢查當天午餐的新鮮度、營養度。不知道那些出現食品安全問題的學校，校長們敢不敢吃一口學生們的校餐？

而日本孩子們在「食育」中，也會積極參與到午飯分發，首先當天的值日生都穿戴好衛生服、帽子、口罩。然後同學們一起親自去把食物箱抬進教室。值日生學生認真地依次分發食物。吃飯的時候大家都不能浪費，而且飯後也要把餐盤、碗、湯匙分類摞好。垃圾回收工作也不能少，尤其是牛奶盒子都疊的整整齊齊的。

同學們一起親自去把食物箱抬進教室。（網上影片截圖）

節約糧食、團隊協作、承擔責任、動手勞作、垃圾分類，從「食育」中孩子真的可以獲得很多。

這次介紹日本的「食育」，也是為了讓我們看到自己校餐的不足，更希望中國兒童也能吃到健康安全的食物，從校餐中感受到食物的重要性。這不是崇洋媚外，一味地遮羞才是讓我們止步的根源。現在有了很好的範例，這次食品安全問題又敲響了警鐘，希望學校們都能以此為鑑，更完善的處理校餐問題。

打個比方，如果沒有成績好同學的對比，我們永遠會自以為這次考得還不錯，做錯點題也都無關緊要。只有看到別人的成績單，才知道自己還有很多努力的空間。少年強則國強，以後讓我們的孩子也走上更好的「食育」道路吧。