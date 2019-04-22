【雙職家庭】老婆返工都要打理家頭細務　丈夫平日只花17分鐘幫手

「男主外，女主內」是一個已經不合時宜的思想，但當中遺留下來的意識形態仍然出現在我們身邊，不少家庭即使雙方都需要外出工作養家，但女方依然是會比男方投放更多時間在家務和照顧小朋友身上，而根據一個南韓的研究，雙職家庭妻子平日做家務的時間是丈夫的7.4倍，育兒時間則是3.5倍。

丈夫平日僅花17分鐘做家務

男人也許天生對家務就有一種抗拒，你叫他整理好床鋪，他會答你今晚也是要睡，沒有必要；你叫他摺衫，他就會答你還要再穿，不用摺！當然大家都知道背後「懶」才是最大原因，根據南韓保健社會研究院的最新調查結果顯示，丈夫平日工時大約為9.1小時，妻子則約6.9小時，丈夫工時大約多妻子1.3倍。

男方工時較長，作為妻子，平日在家務方面做多一點也是人之常情，但結果發現，妻子不只做多「一點」。雙職家庭中丈夫平日只花約17.4分鐘做家務，妻子卻長達129.5分鐘，是丈夫的7.4倍！周末情況則有改善，丈夫會花約41分鐘做家務，妻子則為長達176.4分鐘，是丈夫的4.3倍。

夫妻空閒時間接近 但妻子更常照顧子女

除了家務外，另一樣需要丈夫幫忙的就是「湊仔」！要幫手「湊仔」必先要有空閒時間，研究發現，在職的父母平日有的空閒時間接近，丈夫為215.8分鐘，妻子為215.5分鐘。不過即使空閒時間接近，但結果仍是意料之中，還是妻子在育兒方面投放更多時間，丈夫平日投入育兒的時間為14.9分鐘，妻子則為52.2分鐘，是丈夫的3.5倍。

無論妻子有沒有工作 丈夫都不願做家務 上述的研究數據提及即使男女雙方都在為家庭打拚，回到家中男方大約只花約17.4分鐘幫助處理家務！更有趣的是，即使女方為全職媽媽不用工作，男方平日大約都會花11.5分鐘做家務，不難可以看得出，無論妻子有沒有工作，丈夫都是傾向不做家務的！ 不過說到底這研究是自南韓，只供參考！最重要的還是丈夫的個人心態，假如他每天放工後仍會很熱心地幫你處理「家頭細務」，抽時間和孩子相處，不妨讚賞一下丈夫的表現，可能有不少人妻正羨慕著你有個「好老公」。

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