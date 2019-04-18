【親子關係】老生常談萬年金句：子女好與壞　在乎溝通與關懷

學童輕生事件時有發生，有人歸咎學生抗壓力不足，有人則劍指教育制度出現問題。無論如何，本港學生壓力「爆煲」是事實，除了源自學業，相信另一個主要壓力或來自家庭。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

有見及此，有社工、傳媒工作者等就自發組織了義工團體「親子講呢啲」，在短短半個月內策劃並籌辦了首個社區活動。該活動上周六於牛頭角下邨舉行，在街頭邀請不同年齡層的街坊，一起玩潮語配對遊戲、拍即影即有照、免費派發潮語貼紙等，希望令參與者反思自己平時的說話有否傷害到別人。

其中一位義工親自繪畫出逗趣的潮語貼紙，希望能藉此提升大家對學習溝通和潮語的興趣。（作者提供）

+ 2

除此以外，「親子講呢啲」更透過訪問調查，總結了「十大最討厭家長說的話」。透過訪問和活動，這群義工希望家長能多注意自己的言行能對子女造成直接影響，並就此改善親子關係。訪問學童以外，也須協助家長與子女溝通，故此「親子講呢啲」列出了十二個「潮語」，讓家長學習學習，鼓勵他們於日常溝通中多用潮語，拉近距離，改變表達方式。

讓我們先來了解12個潮語：

1、啱啊！ 意思：可以是表示認同。但亦可代表認為對方很煩，只想盡快終結話題。 2、周圍fing（揈） 意思：指搖晃、坐不定的意思，表達無所事事。 3、認真咩／真心咩／Real咩 意思：疑惑真是這樣嗎？亦可以是略帶嘲笑對方愚蠢的意思。 4、着晒 意思：代表很憤怒，嬲到有如「着咗火」。

着晒意思：代表很憤怒，嬲到有如「着咗火」。（《復仇者聯盟3》劇照）

5、係愛啊！ 意思：出自電影《哈利波特》的對白「係愛啊！哈利。」可以作為解答問題的萬能答案，沒有什麼特別意思。 6、派膠 意思：形容人做事不經大腦、無知低能又愚蠢。 7、一定係咁啦！／實係咁啦！ 意思：跟字面的意思相反，實情是不認同對方所說的。 8、心很累 意思：表示無奈，覺得心裏負擔很重，甚至已經去到麻木的程度。

係愛啊！ 意思：出自電影《哈利波特》的對白「係愛啊！哈利。」可以作為解答問題的萬能答案，沒有什麼特別意思。（《哈利波特》電影截圖）

9、懷疑人生 意思：因遇到很大打擊或覺得事情發展並不合符常理，以致人生觀產生巨大改變。 10、x到一個點 意思：通常配以一個形容詞來應用，以增加本身形容詞的強度。 11、lmao 意思：「Laugh My Ass Off 」的縮寫，意思是「笑到連屁股都甩」，指事情超級爆笑。 12、OP 意思：「Over Power」的縮寫，形容人或事太強大的意思，現時也有用666來代替。

懷疑人生意思：因遇到很大打擊或覺得事情發展並不合符常理，以致人生觀產生巨大改變。（Gettyimages／視覺中國）

至於10句最討厭父母說的話，詳述如下：

1、玩少啲電腦／手機啦！ 建議當子女沉迷電子遊戲時，可試着說：「今日食少兩隻雞，同阿媽出街啦！」食雞即是一款流行遊戲，藉此可讓子女知道家長真的有了解時下年青人的玩意。 2、你學下人哋咁____啦！ 建議當家長想子女學好，可試着說：「仔／女，你有冇啲同學叻到一個點㗎？佢點可以做到咁OP／666㗎？」 3、今日做晒功課未？ 建議當家長想關心子女功課情況，可試着說：「今日多唔多功課呀？真係多到一個點喎，但放心我撐你！」 4、再唔讀好啲書，將來無前途㗎喇！ 建議當家長擔心子女不讀書會影響前途，可試着說：「仔／女，你咁鍾意上網打機，有冇諗過將來從事電競行業呀？定係想做KOL先？」 5、你啲嘢咁亂，好心你就執下啦！ 建議當子女的房間很亂，可試着說：「仔／女，你覺唔覺自己啲嘢亂到一個點？不如我陪你一齊執啦！」

建議當子女的房間很亂，可試着說：「仔／女，你覺唔覺自己啲嘢亂到一個點？不如我陪你一齊執啦！」（《蠟筆小新》動畫截圖）

6、成日攤喺屋企唔做嘢，成個廢人咁！ 團體建議當子女無所事事一整日，可試着說：「你係咪心好累啊？不如一齊休息下啦！」 7、少少嘢都唔識做／做唔到，冇鬼用㗎你！ 建議當子女不想承擔家庭事務，可試着說：「真心咩？你點會唔識啊，嚟幫下阿媽啦！」 8、鍾意點就點，你當我冇到㗎？ 建議當子女做事不理會家長的感受時，可試着說：「你freestyle到一個點，理下呀媽得唔得？」 9、我同你講緊嘢呀，聽唔聽到呀？！ 建議當子女將家長的說話左耳入右耳出，可試着說：「唔好當阿媽派膠啦，我真心有嘢想同你講呀！」 10、我以後就唔理你！你鍾意點就點啦！ 當子女嫌你煩，可試着說：「阿媽成日提你係因為愛呀，哈利！」

建議當子女將家長的說話左耳入右耳出，可試着說：「唔好當阿媽派膠啦，我真心有嘢想同你講呀！」（《蠟筆小新》動畫截圖）

當然上述例子僅屬參考，家長有時未必真的難以緊貼和理解潮語意思，錯用固然會被子女笑──此舉有助拉近距離，但有時錯用可以釀成更加不良的後果。其實講到底，只要家長、子女彼此嘗試了解和溝通，多由對方角度出發，例如：我是仔／女，聽到這些說話都不會高興；我是媽媽／爸爸，都不願意看到子女這模樣……只要互諒互讓，親子關係總能改善的。

自發義工團體「親子講呢啲」的成員來自五湖四海，因參加了非政府志願組織「義遊」所舉辦的「賽馬會特義公民行動」而碰頭，成員都同樣關心學生輕生的新聞，故決定開始策劃與親子有關的社會項目。除了落手落腳製作「親子潮語溝通秘笈」和設計潮語貼紙，落區接觸市民，亦開設了FB專頁：親子講呢啲、IG專頁：hip.hk，期望能多了解年輕人與家長的想法，促進跨代溝通。

雖然活動當日有點風雨，但義工團體表示街坊們反應比預期熱烈很多，甚少「食檸檬」。（作者提供）

內容提供：hip

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「十句青年最不想聽到家長說的話 改善親子關係由潮語學起？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）