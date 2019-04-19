【減價掃貨】復活節圖書開倉低至10元一本　運動用品Outlet兩折起

放假一家大細都會出外遊玩，難免會花時間消費一下。若果你的目標是圖書或運動用品，以下這幾個減價優惠推介就非常適合你了！

新雅文化

新雅文化也推出一連串復活節優惠，由即日起至4月22日到指定書店* 購買新雅及山邊圖書可享：

－單本9折、三本或以上85折；

－精選圖書 買二送一；

－凡購買《公主傳奇》系列或《老鼠記者》中文版全系列^圖書2本，即送該系列「限量A4文件夾^^」乙個；

－凡購買新雅及山邊圖書折實滿$150，即可獲贈「鴻福堂飲品**」乙枝。

圖書更包括最新出版的《鬥嘴一班17追夢小廚神》、《小飛象 (圖畫故事版)》、《二十四節氣揭秘》、《孩子入學心理故事系列》等等。

*指定書店包括：全線三聯書店、中華書局 (中央圖書館分局、機場分局除外) 及商務印書館 (大學店、Passage除外)。

*優惠期至2019年4月22日。

*不可與其他優惠同時使用，優惠只限指定貨品及門市。

^《老鼠記者》中文版全系列包括新雅文化出版的《老鼠記者》、《奇鼠歷險記》、《穿越時空鼠》、《星際太空鼠》及《俏鼠菲姊妹》系列。

^^贈品款式將根據購買的圖書系列贈送，兩本圖書須屬同一系列，多買多送，數量有限，送完即止。

**飲品款式隨機送出，多買多送，數量有限，先到先得，送完即止。

+ 12 + 11 + 10

小樹苗

小樹苗讀者中心將舉行2019復活節開倉，展出多款不同類型的圖書，更有多種優惠，各位記緊做好準備搶購圖書！

+ 5 + 4 + 3

2019復活節開倉大優惠詳情

日期： 2019年4月24日– 4月30日 (共6天)

時間： 星期一至五9:30am–7pm；星期六9am–1pm；星期日休息

地點：北角讀者中心 (北角屈臣道4/6號海景大廈B座11樓B1105A室)

商務CP Kiddyland 兒童天地

由商務印書館成立的CP Kiddyland 兒童天地準備了Fun Day，當日購買中英文圖書及文具可享9折、小學補充練習單本95折、3本以上9折，而多媒體影音產品亦有95折優惠。



除了購物優惠之外，也有「Pilot Juice Paint復活蛋工作坊」，由Polit導師帶領各位小朋友以Juice Paint繪畫復活蛋，並裝飾成扭蛋機。還有「4M創意手工蠟燭工作坊」，讓小朋友親手製作小蠟燭，同時學習製作蠟燭時的科學常識，實踐STEAM學習，完成後可獲證書一張。

家長會

家長會就有63折復活節書展，當中有最新的台灣繪本和桌遊，《屁屁偵探》 、《教養的真相》等。還有廣東話平板故事機、廣東話九九乘法有聲書等。



＊只限網站落單，正價貨品即享9件63折

日期： 即日至 4 月22日

網站：www.parentshop.com.hk

電話：54069088

運動Outlet大激減 再去Dreamland 150蚊玩全日

寒冷、潮濕天氣即將過去，當然要換上輕便的運動服裝迎接夏天。杏花新城於4月19至5月13日舉行全港最大「運動Outlet」全城運動「折」，多個名牌運動品牌服飾將以超低價發售，包括HK$99的PUMA風褸及Asics運動鞋、多款HK$199的New Balance精選波鞋、低至1.6折的2XU壓力褲，以及低至2折的FILA White Line運動女裝及Timberland休閒鞋等 除了血拼，同樣在杏花新城的Dreamland 童遊大世界則推出$150 全日任玩優惠，爸媽們在Outlet逛累了，可帶小孩到遊戲室放電，趁機讓自己回回氣。 全城運動「折」

日期：4月19至5月13日

地點：杏花新城 Dreamland 童遊大世界優惠

優惠價：HK$150 (原價: $600)

地址：杏花新城203F&G

日期：星期六、日及公衆假期

*於開放時間内，供1位成人和1位小童在場内參加活動，而額外的成人需另補付HK$40 按圖即睇童裝套式

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【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

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