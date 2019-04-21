不想成為孩子眼中的怪獸媽媽　必學好媽媽實用秘笈｜博士媽媽

上星期在專欄中和大家分享，有多種類型的媽媽會令孩子造成壓力，甚至成為孩子眼中的怪獸媽媽。當媽媽成為了孩子的怪獸媽媽，相信許多媽媽也不會承認。不過，當個一個孩子眼中的好媽媽也不是難到登天的事，我們嘗試多從孩子的角度設想，選用合適說話技巧，事情可以截然不同。

（VCG圖片） （一）不訂立遙不可及的目標 家長望子成龍，什麼也要贏在起跑線，的確會令孩子很大壓力及不開心。有些媽媽會期望子女學習樂器，也訂立一些非常高的目標，如小六以前要達到鋼琴八級、又或中一一定要考獲一些語文考試等，如果當媽媽讓孩子隨着喜好享受學習，不要強求成績，孩子一定會更喜愛媽媽。 （二）不要在WhatsApp附和其他媽媽的風涼話 橙和蘋果本來是兩種不同的生果，根本不能比較。可是許多家長卻愛在WhatsApp群組中收料，了解別人子女的成績或獲得什麼獎項，如隔離學校b囡在歌唱比賽中獲獎，有些媽媽知道後，又會跟自己的子女說要加把勁練唱歌。每一個小朋友都有他的長處，我們應鼓勵孩子發揮長處。同樣，孩子獲獎也不應在群組中炫耀，以免強性循環，最終只會苦了一堆被討論的孩子。

（三）別100%相信專家之言

當媽媽是終生學習的學問，雖然專家、學者也愛分享育兒心得及經驗，但育兒這學問，不是可以一本天書走天涯，家長也要按照孩子的性格而因材施教，相信媽媽用心了解自己的孩子，一定其他人更好。

（VCG圖片） （四）鼓勵孩子學習獨立 一般來說，媽媽不會覺得自己行為是令孩子痛苦，大家也認為是為了孩子好，結果卻未必如心中所想的效果。有些媽媽過份保護孩子，子女只能飯來張口，甚至有孩子到中一仍不懂用筷子吃飯。我們倒不如多鼓勵孩子嘗試完成所訂的目標，令他們更有自信，也感受到媽媽對他們的信任。 （五）忌以命令式喝令子女 說話技巧無論對大人或小孩來說都十分重要，母親必須注意減少以孩子討厭的方式與他們溝通。即使當孩子做錯事時，如懶床不願上課、遲到仍慢吞吞等，媽媽都會很生氣甚至忍不住「爆」，但如媽媽不以命令式要求孩子服從，改鼓勵完成任務，小朋友反而會更受落。 （六）信任孩子 有些家長會嚴厲管教孩子，當自己孩子與別人的孩子爭執時，不理對錯也會先鬧自己的孩子。其實這種方法會令小朋友不開心，尤其是父母錯怪孩子時候，孩子會認為媽媽不信任自己，傷害了雙方感情，影響親子關係。另有些媽媽愛尋根究底，回家後仍經常審問孩子，這方式會令孩子不想與媽媽講心事或真心話。家，是一個休息及安舒的地方，媽媽可嘗試溫柔、有耐性地和孩子傾心事，讓孩子感受到媽媽對自己的信任。 媽媽這份工作較任何一份工作困難，是鬥智鬥力的工作，媽媽更需以合適的言語技巧與子女溝通。各位媽媽，大家一起努力吧！

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

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