開刀生vs自然生　邊種較安全？爸爸必知：剖腹同順產一樣係搵命博

早前一則網路文章「女人生產真的是用命換！」引起廣泛討論，文中提到台中一名孕媽咪剖腹產時突然失去心跳、脈搏，醫師從晚間7點急救到隔天凌晨4點多才恢復生命跡象；醫師選擇切除媽咪子宮、全身換血，才保住她的性命。以目前的醫療環境而言，「生產行為」非常安全，即便是沒有剖腹產適應症的孕媽咪，對於生產方式也有了選擇機會，但不同的生產方式，也同樣存在一般性的選擇風險。

剖腹生產的風險

麻醉風險：為了使手術順利進行，剖腹生產一般會進行半身麻醉，麻醉藥物注射對少數患者亦有可能產生副作用或併發症，其中最嚴重者，包含對麻醉藥劑過敏或麻醉注射所造成的神經損傷。



沾黏風險：剖腹生產時，醫師必須以手術刀切開腹部與子宮，將胎兒取出，被切開的身體組織在術後修復時，有可能造成周邊組織沾黏，其中腹腔器官的沾黏，可能造成日後經常性的下腹疼痛不適；膀胱部分的沾黏，則可能讓媽媽日後有小便解不乾淨的狀況。



感染風險：正常情況下，剖腹生產的手術時間短，儘可能在醫師的掌握下減少出血量，除非遇到意外狀況或手術時間無法縮短的情況，以致出血量增加，使感染的風險相對提高。



寶寶肺部功能較差：自然生產時，胎兒因為經過產道，使肺部受到擠壓、促進肺部活動與羊水排出，有助於寶寶出生後肺部功能成熟，相較之下，剖腹產將寶寶直接從子宮中取出，少了產道擠壓的促進動作。

剖腹生產時，醫師必須以手術刀切開腹部與子宮，將胎兒取出，被切開的身體組織在術後修復時，有可能造成周邊組織沾黏。（gettyimage/視覺中國）

自然生產的風險

自然生產是哺乳動物天生自然的能力，但即便如此，自古到今，自然分娩同樣存在風險，其中包含接生者或醫師，永遠無法準確預知每一位產婦是否一定能順利娩出寶寶。

依照經驗，超音波對胎兒大小的預估有300g～500g的誤差，對比媽媽的身高與測量出的骨盆寬度，雖然多數可在預估下順利完成分娩，但仍可能發生如：165公分的產婦生不出2,900g寶寶而必須改採剖腹生產的例子。



其他風險也包含陰道撕裂傷，或是無法準確斷定每個產婦的產程，而必須接受可能暴露的風險，當自然分娩的產程時間拉長，就會提高暴露於風險中的可能性。

雖然剖腹生產與自然分娩的一般性風險都能在妥善應對下獲得控制，但每位產婦的狀況不同，仍無法預測生產時可能發生的突發狀況。女人生產猶如鬼門關前走一回，媽媽希望的只是爸爸無微不至的陪伴與關愛，就是給予媽媽最大的生產祝福與動力！

媽媽希望的只是爸爸無微不至的陪伴與關愛，就是給予媽媽最大的生產祝福與動力！（gettyimage/視覺中國）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】媽媽用命拼回的孩子，這些生產風險爸爸懂嗎？】