【向孩子學習】拋開煩惱、多微笑、感恩　使平凡變非凡丨失敗媽媽

努力生活的人，每天也大多非常累，包括我。有時候總是會想令平淡變得不平凡，但其實不平凡，並不會帶來真正的快樂。

而今日最難忘的畫面，就是超級無聊平凡的事。陳皮在眾多美食前，竟然對這塊比他的臉還大的生菜有興趣，對着它笑了好久，然後拿上手，在沒有調味沒有其他伴菜下猛吃。

笑真的很重要；快樂真的很重要；感恩真的很重要。

笑真的很重要；快樂真的很重要；感恩真的很重要。（Gettyimage／視覺中國）

每天發生太多無法預計的小事，令到計劃被打破；令到身邊的人不自在；令到開支用多了；令到人際關係面對挑戰。

我發現，無論我有多累或多不舒服，只要我的焦點不再放在自己身上，就會發現身邊很多美好的小事。

只要我的焦點不再放在自己身上，就會發現身邊很多美好的小事。（Gettyimage/視覺中國）

看見自己的孩子能陪着媽媽奔波生活，無論在多麼沉悶無聊的環境，沒有玩具或圖書，處處也是自得其樂的好地方，實在驚嘆。

看見其他孩子即使不能擁有一樣原生的幸福，但卻心裏還抱有對世界的希望。在悲傷過後也會為小事而感恩大笑，跟我們分享他的快樂，實在感動。

看見其他孩子即使不能擁有一樣原生的幸福，但卻心裏還抱有對世界的希望。（Gettyimage／視覺中國）

看見資源也不多的好朋友們，知道我身邊有一些服務需要，就主動送上林林總總比金錢更珍貴的用品物資。

看見拍檔同事們，自己已經忙得一頭煙時，還在包容照顧我工作上一些錯漏。

看見拍檔同事們，自己已經忙得一頭煙時，還在包容照顧我工作上一些錯漏。（Gettyimage／視覺中國）

生命的不完美，有時候就是彰顯恩典處處的地方。

孩子啊！請保留這分無時無刻亂笑一通的技能！也請教媽媽這項全世界最厲害的武器吧！

作者簡介：失敗媽媽之日常



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

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