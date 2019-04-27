幼童偏食迷思　食物賣相是箇中原因？丨營養師媽媽Novella

早前我寫過一篇文章關於如何改善小朋友偏食的習慣。在文章中我提及到一些建議，例如家長跟子女一起買餸，一起做菜等，從而讓他接觸不同種類的食物。

不過，我也明白到，生活忙碌，要跟小朋友一起買餸和做菜是不可能每天都做到的。身為媽媽，我也感受到照顧小孩是多麼吃力，所以我亦了解到有些家長，長輩甚至看護者會覺得如果能在飲食方面，尤其是烹調上或餵食幼童方面上減少一些時間，可讓大人有更多時間去做其他事情。

所以我見過不少偏食的個案源於食物的外貌；為了節省時間，有些家長，長輩或看護者會將所有飯和餸混在一起，然後讓小朋友進食。

家長照顧小孩是多麼吃力，要每天跟小朋友一起買餸和做菜是不可能的。（Gettyimages／視覺中國）

為何問題在此？

當小朋友還是嬰兒時（六至十二個月），將飯和餸混起來作成糊狀來提供給小孩進食是可行的，因為在六個月至十二個月加固時，固體食物是讓小孩習慣食物的質感和味道（在那段期間母乳或嬰兒配方奶仍是他們的主要營養來源）。

不過，隨着小孩步入幼童階段（十二個月以上），固體食物不但變成他們的主要營養來源，而且當他們開始獨立和有自己的思想時，在飲食方面也會作出一些要求，而這些要求令家長認為小孩是偏食的。

有時候，食物的賣相是可以是導致幼童出現偏食的其中一個原因。

之前有位媽媽跟我說，她兩歲的女兒的挑食的行為令她感到苦惱，原因是當女兒看到碗內有她不喜歡的飯餸，她會將它們挑開，而只吃她喜歡的。無論媽媽怎樣哄也不願吃下挑出的食物，令媽媽擔心長期下去可導致女兒營養不均衡。

我建議這位媽媽，不如嘗試退後一步，不要首當其衝，先擔心女兒的營養，反而想一想方法去改善女兒挑食的情況。因為只要改善了女兒挑食，均衡營養自然會得到的。所以，我建議這位媽媽將不同的餸菜分開放在同一隻碟上，讓女兒看到媽媽提供什麼食物，這反而可提高她的食欲。

分開擺放餸菜，讓女兒看到媽媽提供什麼食物以提高其食欲。（作者提供）

原因是，無論是大人或小朋友，進食時是運用視覺、味覺、嗅覺和觸覺去感受食物。由於幼童年紀還少，剛開始接觸不同種類的食物，所以如果能夠提供食物原有的外貌、味道和質感給他們，這可提升他們日後接受各種類型的食物，而且減低偏食的機會。

所以，將不同的餸菜分開放在同一隻碟上，可讓這位媽媽的女兒知道食物本身的味道和質感是怎樣的。如果飯餸是混在一起，她未必識辨到各種食物的味道，反而有機會覺得食物的賣相、味道，甚至質感是怪怪的。

這位媽媽接受了我提供的建議，結果女兒的挑食的行為減少了。從她進食的過程中，女兒會自己用學童筷子和匙子去進食。跟其他幼童無疑，她先吃喜愛的食物。雖然如此，但她亦用自己的觀感去摸索其他放在面前的食物，結果在媽媽的鼓勵和擁有自主權的情況下，她願意進食其他食物，而不是挑出不想吃的。

雖然她的女兒先吃喜愛的食物，但同時亦願意進食其他食物，而不是在挑出不想吃的。（作者提供）

即是，提供一碗什錦飯（混在一起的飯餸）給幼童是其中一項可導致在正餐時偏食的原因。

如您家中的小孩還是幼童，而且在六至十二個月期間沒有接觸過嬰兒主導進食（Baby Led Weaning，BLW）的進食方法，個人認為可嘗試引入BLW的原理來應用在有偏食的幼童。要動腦筋去弄一些外表吸引的食物，倒不如退一步讓小朋友利用他的觀感（視覺、味覺、嗅覺和觸覺）去接觸食物的原狀，從而增添他的食欲和對進餐的樂趣，反而是改善偏食的第一步。

當然，要改善偏食是需要時間和從很多方面入手的。如有需要，家長亦可跟註冊營養師商討對策。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「營養師媽媽 - 改善幼童偏食可採取BLW的原理」​】

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