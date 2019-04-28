鬧錯孩子有原因！有種疲倦叫「媽媽的疲倦」丨博士媽媽

尚有兩星期便是母親節，很想和大家分享，有一種疲倦，叫「媽媽的疲倦」。

尚有兩星期便是母親節，很想和大家分享，有一種疲倦，叫「媽媽的疲倦」。（gettyimage／視覺中國）

每天需要照顧孩子的媽媽，即使每天有24小時，也會覺得時間不夠用，期望每天有48小時可用。當疲倦加上孩子不合作，媽媽也有情緒失控，發錯脾氣、鬧錯小朋友。常見有幾種情況，是媽媽常遇到的情景，因而感到疲倦，從而容易令情緒失控。

（一）遇上夜晚不睡覺的孩子

對於許多新手媽媽來說，相信他們希望剛出生的孩子可以乖乖一覺睡天光，而不是夜晚不睡覺的孩子。無奈許多初生嬰兒，需要頻密餵奶，媽媽往往每晚需要起床多次餵奶、照顧孩子，日復日的餵夜奶，簡直是挑戰媽媽的體能極限。媽媽一旦疲倦到無法承受，更會情緒失控或抑鬱。所以身邊人需多加幫助，減輕新手媽媽一點負擔。

無奈許多初生嬰兒，需要頻密餵奶，媽媽往往每晚需要起床多次餵奶、照顧孩子，日復日的餵夜奶，簡直是挑戰媽媽的體能極限。（Gettyimage／視覺中國）

（二）孩子仍未上學時

未到適齡上學時間的孩子，媽媽照顧時，同樣要花上特別多的精神及時間。孩子亦會因未需上學，而未必養成早睡早起的習慣。當孩子生活規律不定時，媽媽要陪着幼兒，當孩子起身時，媽媽亦要起身，孩子不睡覺時，媽媽同樣也無法睡覺，只可以陪着「捱眼瞓」。當媽媽疲倦到臨界點時，也會容易有脾氣。

（三）睡眠愈不足的媽媽 對孩子愈嚴厲

外國有研究測試過媽媽的疲倦與對孩子的忍耐力。接受測試的媽媽需用口頭要求孩子不要玩玩具八分鐘，結果發現媽媽主要有六種態度，分別為會禮貌地叫孩子不要玩、向孩子暗示不要玩、以讚許方式鼓勵孩子做或不做、和孩子交換條件、以同情方式對待孩子及會嚴懲不遵守媽媽說話的孩子。研究發現，愈疲倦的媽媽會較少以禮貌、利誘方式哄孩子。但相反，睡眠較充足、精神較佳的媽媽，會多以正面方式鼓勵孩子。

研究發現，愈疲倦的媽媽會較少以禮貌、利誘方式哄孩子。（Gettyimage／視覺中國）

（四）過分疲倦的母親 影響親子關係

即使不是母親，疲倦也容易令人易有情緒。對於一個媽媽來說，需處理事務繁多，若孩子過分依賴，會令媽媽的重擔百上加斤。有研究指，母親的疲倦如同患上抑鬱症般，媽媽因而無法以適合及正確方式回應孩子，這也是常見受疲倦影響下的媽媽。

母親節將至，希望大家明白了媽媽的疲倦後，讓媽媽有多一點休息時間。媽媽有足夠的體力及精神，對培育孩子及整個家庭來說也是好事。我們需處理親子關係前，最先要處理母親的情緒，以免媽媽因太疲倦，而發錯脾氣，錯罵了孩子。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

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