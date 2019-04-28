【親子教養】符合能力及步伐　為子女制訂KPI有利成長│Mommy Amy

工作上接觸不少正在就讀專上教育的年青人，據不科學統計，發現學習上較出眾的學生背後，總有一雙對子女有要求的父母，所以俗語有云「嚴師出高徒」，確有其道理，但這是否就意味著怪獸家長有理呢?

在現今世代，很多事情都會往兩極化發展，一頭或許是無限的放任溺愛，另一頭是無限的要求及催谷，但這兩者皆不利孩子的長遠發展，那麼該如何在兩者之間取得平衡呢?

因此我嘗試引用商業管理上所用的KPI。KPI 全寫是Key Performance Indicators，以預先設立的目標來執行管理及監察。

首先要先瞭解子女，他的興趣是什麼、學習的方式、目前的能力、需要加強的地方等。有了這些基本數據，再輔以父母的育兒理念，從而制定出長期或短期目標。這些目標不一定是學術上的成績，亦可以是品格要求或日常上的生活習慣。 當然，制訂目標不是為了追數，而是讓父母能夠更全面地觀察子女，訂立期望時更符合子女的能力及步伐。因為若要求太低，孩子雖然快樂，但對孩子的進步沒有幫助。但若反過來將目標設立太高，卻只會讓孩子在挫折中成長，繼而提早放棄努力。因此目標的制訂必需與其能力相符下高一點，並不時修訂提升，讓其可以循序漸進地保留進步的空間。

同時，較年幼的孩子我們可以黑箱作業，但當小朋友懂事後便可以一起制訂，讓小朋友在溝通的過程中瞭解父母的要求及期望。至於是否需要黑字白字的列明便可視乎各家庭的需要。唯需要留意一點的是，每個孩子對自己的要求，或在不同範疇下的要求皆有所不同，因此父母的適時引導及調節亦十分重要。

雖然子女並非產品，又不是員工，但KPI 能夠提供一個框架，讓父母可以設下可行性的要求，亦為子女提供一個清晰的路徑，唯小小忠告，教育是需要耐性，成長是需要等待，可不能量化來追數。共勉之。

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