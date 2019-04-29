【兒童發展】搓泥膠助小孩手指肌力發展　3至4歲都玩得丨荔枝孖媽

搓泥膠看似簡單，既不用技巧又冇特別要求，卻有你意想不到的效果。日常親子活動只要透過簡單搓泥膠遊戲，說不定可以有助小朋友各方面能力的發展，效果更令人意想不到。

遊戲其實就是小朋友的世界，亦是小朋友最自然的語言。他們可以透過搓泥膠來表達自己，無形中釋放他們的能量，讓小朋友有機會認識世界。

小朋友可以透過搓泥膠來表達自己。（作者提供）

由最早期開始，家長更可以用泥膠讓小朋友建立對顏色的認知。另外，泥膠的質感和味道都可以刺激小朋友的感官，透過搓泥膠同時幫到小朋友小肌肉的發展，增加手眼協調能力。坊間有一些泥膠套組是同字母、數字、生活認知有關的設計，更加可以令小朋友累積和投射生活經驗。

小朋友搓泥膠不需要任何技巧，好處當然是不會引起挫敗感，而且小朋友可以將不同顏色的泥膠混合在一起，其實也是一件好玩兼得意的事。家長可以從中鼓勵小朋友發揮創意和想像，搓出自己喜歡和想建構的造型。與其他玩具相比，泥膠其實沒有特別限制，而且安全又好玩。無論是大人或小朋友，都可以在搓泥膠遊戲中發掘不同趣味。

搓泥膠並不需要任何技巧，好處是不會引起小朋友挫敗感。（作者提供）

搓泥膠對小朋友的感官最大刺激相信就是觸覺了，從中可以鍛煉小朋友的小肌肉發展，由開始時的粗略到後來慢慢精細，對訓練小朋友的肌肉靈活性有一定幫助。

搓泥膠能提升小朋友手指肌肉的靈活性。（作者提供）

相信大家都知道小手肌訓練對小朋友將來學習有幫助，即是有助小朋友寫字前的訓練。如果要綜合搓泥膠的學習目標，那就是可以訓練小朋友手掌、手指肌力，還有前二、三指的控制力。

搓泥膠過程需要進行搓、擠、壓、拉等動作。（作者提供）

首先，在搓泥膠過程中，幼兒需要運用手掌和手指進行搓、擠、壓、拉等動作，可以從中提升小朋友手指肌力。而3至4歲小朋友的手部肌肉發展亦可以通過相關訓練得到益處。

其次，我們可以示範教導小朋友搓泥膠，示範一次如何將泥膠搓成直徑大約為1吋的小波波，這個小活動對小手肌肉有一定難度，小朋友必須要懂得運用小手指和手掌的力去配合而搓成小波波球。

這個訓練的好處：透過搓泥膠幫助小朋友鍛鍊手指力量，同時提升小手靈活度。

當然搓泥膠是一項沒有特別限制的小玩意，自由玩樂時間更可激發小朋友想像力。就像小朋友可以做出魚、住宅、日常餐具等不同形狀的拼砌物體。過程中除了小朋友會運用到手指肌肉之外，連手掌肌肉亦可以得到鍛鍊。

玩泥膠可以激發小朋友想像力，任其創造不同形狀的物體。（作者提供）

搓泥膠既可以吸引小朋友鍛煉小肌肉，有趣又好玩。而且通過玩樂對小朋友日後執筆寫字有幫助。市面上有不同品牌的泥膠可供大家選擇，一般大型書店及大型玩具店都有發售。我之前去美國時也購買過，有些香港有售的泥膠在當地都是超級便宜的。最近在香港大型玩具店見到，每樽好像都是特價港元$9.9。

大家不妨一起進行親子玩樂，搓一番！

作者簡介：荔枝孖媽

＊ 美國NAHA國際芳香治療師 ＊ 嬰兒按摩及瑜伽指導師 ＊ 國家兒童遊戲治療師＊ 兒童體適能教練 ＊

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「親子小遊戲 玩樂泥膠大發現: 鍛鍊手指力量 提升小手靈活度」​】

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