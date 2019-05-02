【親子教育】孩子經常Say No？原來跟你的假民主有關丨倫敦爸媽

這次分享一下在教育孩子時的一些Parenting陷阱。

如果你的孩子正在做一件你不容許的事情，例如，玩垃圾桶，你通常會跟他／她說什麼？

當你的孩子正在做一件你不容許的事，你通常會跟他／她說什麼？（gettyimage/視覺中國）

A：「寶寶，不要觸摸垃圾桶啦，好不好？」 B：「寶寶，垃圾桶很污穢，現在要去洗手啦！」 C：「寶寶，看那邊，有飛機啊！」

方法絕對不只ABC，還有DEFG……Z等等，我們在這裏分享的，只是希望大家留意一下「Parenting陷阱」，懂得避免就避免。

關於A：「寶寶，不要觸摸垃圾桶啦，好不好？」

如果你的孩子經常說「不好」或「No」，不妨留意一下自己或家人有否跌入「可不可以」或「好不好」這個陷阱！我們自身經驗覺得，這是眾多陷阱中最易墮入的一個。我們成人之間溝通經常以「可不可以」作起始，例如：我有時會裝一副楚楚可憐的樣子問丈夫：「可不可以幫我這樣，幫我那樣？」，而背後的意思是「快點幫我這樣，幫我那樣！」，完全沒有想過對方會拒絕。或許，我們太習慣這種說話方式，而忘記了小孩子是未懂得聽弦外之音的。

與小孩子對話，除非你真的在詢問他的意願，而他是可以說不的，否則，請你盡量不要問「好不好」。如果你問孩子：「寶寶，不要觸摸垃圾桶啦，好不好？」，而他真的答「No」，你說這「假民主」應怎麼辦？再者，幼兒在這階段的語言和自我形象正在急促發展，問了他意願卻不願聽他，這樣對幼兒來說是很令人困惑的（寶寶心裏想：明明我學懂了No是「不好」，為何爸爸媽媽聽不懂？）純真的小孩子真的以為爸爸媽媽是給他選擇的，問得愈多，小孩Say NO的機率當然愈高。

若然你沒有在詢問孩子的意願，請不要以「好不好」的方式告訴孩子，以免令孩子困惑。（gettyimage/視覺中國）

關於B：「寶寶，垃圾桶很污穢，現在要去洗手啦！」​

指示和解釋愈簡單，小孩便愈容易明白。父母可盡量保持心平氣和，以正面的態度去處理。當然，小孩並不會立刻從此便不再做你不容許的事情，你大概會需要重複又重複。孩子的發展非常迅速，他隨時有一天會突然明白，所以做父母不妨多花唇舌、潛移默化。

關於C：「寶寶，看那邊，有飛機啊！」​

分散注意力應用在幼兒身上是挺有用的。小孩子多數是出於好奇去探索不同的新事物，當你以其他有趣的事或物去轉移他，他很快便會忘記自己本來在做什麼。但要注意，這方法始終屬過渡性質。大家不妨嘗試從孩子小時候便開始解釋一下，即用了B方法解釋，再用C方法轉移他的注意力。有時覺得自己在自言自語，但原來試得多，孩子真的會明白的。

教育孩子時，同一句說話少不免重複又重複，但孩子成展很快，說不定有一天就明白了。（gettyimage/視覺中國）

最重要是，Parenting跟夫妻相處之道一樣，是因人而異的，亦因事件而異。同一方法在事件一可行，但可能在事情二已經需要再調節。

再說一次：方法絕對不只ABC，還有很多，例如跟小孩一起去探索垃圾桶為什麼會污穢等。只要留意「Parenting陷阱」，懂得避免就可以了。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小小parenting系列: 小朋友成日 SAY NO，點算好? 」​】

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