【親子教育】7個培養小孩認知情緒的小方法丨Miss Carley

小朋友從兩三歲開始，對這個世界的認知愈來愈深。讓小朋友認識情緒，能幫助他們抒發內心感受、設身處地想像別人的感受，從而提升社交技巧。

家長不妨用以下活動讓小朋友學習情緒：

1、讓小朋友看不同表情的相片，要請他們辨認相中人物的感受。

+ 3 + 2

2、與小朋友觀看卡通片，並請他們留意當中人物的表情及猜想當中人物的感受。

3、說簡單故事給小朋友聽，引導他們代入故事人物並推敲故事人物的感受。

利用故事，令孩子代入人物處境，會更容易想象角色的情緒。（gettyimage/視覺中國）

4、與小朋友製作「我的情緒書」，內裏包含不同情緒形容詞，收集報章雜誌中的人物相片或日常相片，貼在書中適當位置。

5、鼓勵小朋友以日記形式記下每天發生的一件事，並寫下當日感受。

6、與小朋友解釋情緒和感受有不同程度之分，如包括「好開心」、「幾開心」、「少少開心」等，家長說出一些情景並問小朋友在此情景下應是哪一種程度，如「好開心」就要行三步，「幾開心」就行兩步，如此類推。

7、讓小朋友知道他的行為可影響別人的感受，如小朋友做了某種行為，即時告訴他，家長現在的感覺。

要令孩子們明白，他們的行為會影響他人的感受。（gettyimage/視覺中國）

另外，也想介紹一本關於情緒的繪本——《顏色妖怪》。

這是一本讓小朋友認識情緒的立體書，不同顏色的妖怪代表不同情緒，包括生氣、快樂、悲傷、害怕和平靜，把情緒這個抽象的概念形象化，能讓小朋友容易理解，從而學習抒發和管理自己的情緒。有趣又簡單易明的故事內容、精緻的立體造型、顏色鮮豔的圖畫，小朋友必定會喜歡呢！適合已能掌握顏色概念的小朋友。

家長可以給小朋友看關於情緒的繪本，幫助他們理解抽象的情緒。（作者提供）

作者簡介：Miss Carley 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。 作者Facebook專頁：言語治療師媽媽Miss Carley

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「情緒逐個捉 – 如何提昇小朋友對情緒的認知？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）