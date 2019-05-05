【親子桌遊】靈活運用Bingo遊戲　針對性改善孩子技能丨荔枝孖媽

實不相暪，很久之前我都不知什麼叫Bingo遊戲，是後來課堂助理告訴我，我才知道。於是，我就用心去了解這遊戲。很多人可能認為這個遊戲是「老友記」玩的，但其實現在的「老友記」都已經是科技高手了，都不再玩這些桌上遊戲了，反而輪到我們現在玩Bingo。

Bingo其實可以有好多玩法，有些朋友可能會用到骰子和其他工具。但由於小班上的小朋友年紀都是比較小，所以我就用最簡單的方法和他們玩。

和年紀小的孩子玩Bingo，用最簡單的玩法就可以了。（作者提供）

就是用一張已設定好的Bingo Card，和小朋友的手指啦，哈哈！沒想到每個學生第一次都玩得好開心、好投入，亦加強了同學之間的互動。

自製的Bingo card。（作者提供）

自己要做一張Bingo card其實都不難，只需要一張A4紙，可以分為3×3大小的格子、5x5大小的格子或9×9大小的格子作Bingo card，按實際情況需要。我就是用Word做好，之後彩色打印出來，再過膠就可以了。

Bingo card用Word做好，之後彩色打印出來，再過膠就可以了。（作者提供）

遊戲玩法好簡單，派一張Bingo card給每位小朋友或大人，之後我會以Jolly Phonics（英語拼音法）的拼音讀出每個英文字母的發音。如果小朋友的Bingo card上有那個發音的字母，他們就可以舉高雙手叫Bingo。然後，我會請小朋友用手指指出剛才的發音在哪個格仔上出現，來確定小朋友在這發音上的認知是正確。

用Jolly Phonics教學小朋友字母的發音。（作者提供）

由此，小朋友就可以透過這桌上遊戲來加強對每個拼音的認識。當然家長亦可以改成字母的名稱來同小朋友玩，同樣能夠加強小朋友認識字母的基礎。而我因為日常教學Jolly Phonics時，認為字母的發音是小朋友學習是最需要認知的，所以無論同學生、還是跟孖寶玩都是以每個發音為基礎來玩。

其實Bingo的內容是多變的，可以換成數字或是英文字詞，更可以改成不同主題。例如你想小朋友認識不同動物，就可以改成動物圖片放入格子，又或者你想小朋友了解不同水果，你都可以換成水果圖案。

因為牌上內容可以自己設計，便能針對性和孩子練習某種概念或技能。（作者提供）

總而言之，Bingo遊戲的內容可以是千變萬化，絕對是一個讓小朋友快速熟悉同鞏固新知識的一個遊戲。除了可以增進對不同事物、發音、數量和字母等認知能力之外，當中也可以提升小朋友專注力、挫折忍受度、邏輯思考、智力、敏捷度、還有記憶力等能力，更可以改善小朋友的手眼協調，而且亦可作為一項聯誼遊戲，增加小朋友之間的交流同互動。我覺得是一個十分適合親子互動的遊戲！

孩子在遊戲中，除了得到成功感，更能學會面對挫敗。（作者提供）

這個遊戲互動最重要是訓練小朋友社交技巧、承受挫敗的好時機。當自己被人捷足先登的時候，可以去學習如何控制心中的不快，再專注，冷靜下來，大家輪流都有機會。這訓練小朋友等待這一環的自我控制。

作為家長在陪小朋友玩Bingo遊戲時，可了解小朋友的能力，再提供適宜的活動。除此之外，由最簡單開始，慢慢增加小朋友的挫折忍受度，同時亦可以藉此培養出良好的親子關係呢！

遊戲中更可以培養親子關係。（作者提供）

這個Bingo遊戲既可以在過程中增進小朋友的視覺搜尋能力、注意力和精細動作發展，還可以加強拼音、數量、其他你希望令小朋友認識的概念！

這個DIY桌上遊戲是不是有很多好處呢？你都一起跟家裏小朋友玩啦！

如果有家長都想玩，亦想得到我們送出的一套字母或拼音Bingo遊戲Card範本，記得讚好和追蹤我們的荔枝與孖寶專頁，之後有機會送出一套範本，讓家長自己影印出來跟小朋友在家中輕鬆玩！

作者簡介：荔枝孖媽

美國NAHA國際芳香治療師、嬰兒按摩及瑜伽指導師、國家兒童遊戲治療師、兒童體適能教練。

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/laichimama/

Blog：http://laichimama.blogspot.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「學習拼音Phonics 加強小朋友視覺搜尋力 提升注意力 增強挫折忍受力 DIY親子桌上遊戲推介」​】

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