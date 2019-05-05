陪孩子放長假　媽媽的「樂與怒」｜Mommy Amy

早前子女學校放了十幾日的長假，因安排了外遊兼探親，所以我放下了工作，與孩子們展開了一段難得的親子悠長假期。我雖然工作彈性，平常孩子在學校以外的時間皆是我親自照顧；但假期間失去了他們一日在學校七小時（全日制幼稚園）的緩衝空間及日常的固定日程，變成需要廿四小時每分每秒地相對著，對做媽媽的我仍是體力、智力、以及情緒控制的大考驗！在此回顧一下我們每日的喜與怒。
（GettyImage）
喜：
一、雖然是親子外遊，但我們今次並沒有把行程塞滿，加下途中有幾日因天氣不佳而沒有外出，變相多了很多閒置的時間。但孩子們可沒有閒下來，即使沒有玩具，僅能運用日常用品，在添加了無窮的想像力後便能自創不同遊戲，自娛一番。我從中深深感受到自由玩耍對孩子發展的重要性；孩子在自由玩樂中充實地運用所知所學、增長了語言能力、更同時讓創意飛翔。
二、平常我們只能從學習評核表及老師們的口中得知孩子的能力及性格表現。但假期間我有時間及空間靜心觀察孩子的興趣、見證孩子能力上的發展以及行為上的優缺點，除了喜於孩子的成長亦讓我得以反省自己的育兒方式，思考如何修正。
三、旅程間我們多了很多機會交談，平時可能只著重於學術上的話題，但假期間我們可以有時間分享不同的所見所聞，增添了親密感，亦聆聽到很多童言童語，留下很多美好回憶。
（GettyImage）
怒：
一、每一分一秒都見著面，確實雙方都要適應及磨合。尤其是當孩子做了些不恰當的行為，才剛提醒完，轉過頭又便忘記重犯，著實考驗父母的耐性。一開始是蜜月期，還有耐性包容，到假期中段，耐性磨盡了，自己的責罵聲越來越大，發火的次數也越來越密。每次責罵完我皆十分內疚，一直反省下次可以如何更正面地教養，有時成功了一小步，但很快地又再破功。每一日我都在挫敗與反省之間嘗試。真有點精神分裂！
二、兩姊弟平常大部分時間皆相親相愛，但假期時見面時間一長，便一時糖痴豆，下一秒又變成水溝油，而且出口又出手。父母又朝到晚都需要做調停的角色，耳根皆無法靜下來，而且對於如何做一個公平、公正的中立角色感到巨大挑戰。
總結：
雖然我們每一日都在喜與怒之間交替徘徊，但確實慶幸有這樣的機會與孩子長時間相處，相信這些喜怒都是讓我和孩子一起學習，一起成長的養分。每一次假期即將完結時我皆希望孩子盡快復課，好讓我可以喘口氣；但同時又期待下一次假期可以多點時間相處。親子關係總是矛盾，但時間卻不會因此停下來，只能好好把握與孩子相伴的每分每秒。共勉之。
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。