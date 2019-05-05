陪孩子放長假　媽媽的「樂與怒」｜Mommy Amy

早前子女學校放了十幾日的長假，因安排了外遊兼探親，所以我放下了工作，與孩子們展開了一段難得的親子悠長假期。我雖然工作彈性，平常孩子在學校以外的時間皆是我親自照顧；但假期間失去了他們一日在學校七小時（全日制幼稚園）的緩衝空間及日常的固定日程，變成需要廿四小時每分每秒地相對著，對做媽媽的我仍是體力、智力、以及情緒控制的大考驗！在此回顧一下我們每日的喜與怒。

（GettyImage） 喜： 一、雖然是親子外遊，但我們今次並沒有把行程塞滿，加下途中有幾日因天氣不佳而沒有外出，變相多了很多閒置的時間。但孩子們可沒有閒下來，即使沒有玩具，僅能運用日常用品，在添加了無窮的想像力後便能自創不同遊戲，自娛一番。我從中深深感受到自由玩耍對孩子發展的重要性；孩子在自由玩樂中充實地運用所知所學、增長了語言能力、更同時讓創意飛翔。 二、平常我們只能從學習評核表及老師們的口中得知孩子的能力及性格表現。但假期間我有時間及空間靜心觀察孩子的興趣、見證孩子能力上的發展以及行為上的優缺點，除了喜於孩子的成長亦讓我得以反省自己的育兒方式，思考如何修正。

三、旅程間我們多了很多機會交談，平時可能只著重於學術上的話題，但假期間我們可以有時間分享不同的所見所聞，增添了親密感，亦聆聽到很多童言童語，留下很多美好回憶。