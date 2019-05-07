【家姐肥過妹妹】3成家姐體重超標　第一胎易肥屬正常？

女生視減肥為終身事業，但原來也要看看先天因素。瑞典早前進行過一項調查，發現大家姐普遍比妹妹肥胖，過重的機率更高近3成！因此，家姐想要維持良好體態，或者需要更花心思控制體重了。

姊妹中的家姐都比較易肥。（VCG圖片）

你或者都發現，好些親姊妹看起來樣子不太像，在體態上更可能是一胖一瘦的組合。雖然姊妹吃的都一樣，但體重卻大相逕庭，到底問題是出在哪兒呢？

瑞典早前研究了13,000多對親生姊妹，發現家姐在成年後，體重過重的機率達29%，而且家姐的BMI值，平均也比妹妹高了2.4%，也即是家姐普遍都比妹妹肥！

美國奧克蘭也進行過另一項類近的研究，指出第一胎的小孩都容易變胖，主要是因為媽媽首次懷孕，提供給胎兒營養的血管壁比較薄，所以養分都較多留在嬰兒的體內。而且第一胎的小孩，體內的胰島素功能較差，熱量較易轉換為脂肪，令他們容易變胖。

而媽媽在照顧第一個小孩時，也會較關心孩子吃得不夠，往往都會給很多東西孩子吃，結果也會令孩子生長得較好。

「家姐比較胖」只是上述調查的數據結果，不代表家姐不能變得美！想要體態健康，後天的運動和飲食更為重要，只要好好注意，姊妹倆也會變得更健康！