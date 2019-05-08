【語言發展】爸爸特有的溝通特性　建立幼兒社交溝通能力丨招雋寧

當爸爸的回應與媽媽不同時，幼兒會注意到差別，從而學了新事物。研究發現爸爸發揮獨特的直接影響，在語言發展方面尤其明顯。

大人方式說話 挑戰孩子腦筋

爸爸一般與孩子相處的時間較媽媽少，自然就沒有那麼熟悉幼兒的說話方式，變相就沒有那麼「遷就」孩子溝通能力的程度。

幼兒覺得爸爸所說的話不容易明白，但富挑戰性。研究指出爸爸與子女的溝通特性包括：

1.指令：跟著我來。你要這樣做才行！

2.開放式問句：貓貓最喜歡吃甚麼魚？

3.提到過去了的事件：是火車呢，你記得爸爸昨天和你坐火車嗎？

4.沒有內容的擬聲：焦、嗚、嘟嘟、轟轟

旁人看來這些複雜的用語組合，「他怎會明呀」，看來對幼兒的語言能力要求太過高，但實際上卻挑戰他們動腦筋，推測和學習新用語。 這並非建議爸爸每天要與子女吟詩作對，遣辭措意時絲毫不遷就。只是當爸爸沒有媽媽那麼敏銳，自然而然地以「大人方式」溝通，本身已發揮作用，直接建立了幼兒的社交溝通能力。 研究者描述爸爸擔當了幼兒「與外界連結的橋樑」。在孩子還年幼時，爸爸別怕「嫦娥」（嘮叨），多與孩子說話。

具體建議

新手爸爸可以一邊吸塵，一邊就「吸塵，清潔地下，玩得乾淨」；一邊說「俾」，一邊伸出手掌……總之，讓說話和行動同時出現。洗澡是好時機，可以一邊說出身體的部位。到超級市場時，許多貨品成為你們的話題。

此外，制訂專屬父子、父女的閱讀時間是很理想的，與孩子一起閱讀圖畫，嘗試在書中尋找有趣的事物，發揮想像和創意。就算是重複同一本書問題也不大，可以讓孩子選擇想看的書。關掉電視或手機，清靜的環境可以讓親子更加專心和投入。

當孩子不知如何表達時需要爸爸的幫助。在鼓勵說出來時不妨反問他：「要說出來，爸爸才知道你要甚麼呀。是否要餅？還是要杯？」爸爸說「父愛的語言」是很珍貴的，若果能把愛說出口，孩子能更肯定收到你的訊息。如果「掛住你」太尷尬，就用英文說「Love you」吧。

參考：

Lamb, M. E. (ed.) (2010). How do fathers influence children’s development? Let me count the ways. The role of the father in child development (5th ed.) (pp.8-9). Hoboken, N.J.: J. Wiley & Sons.

香港衛生署(2017)，親職系列9 ——幼兒學說話之一（一至兩歲）。