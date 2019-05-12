【前世情人】你陪我長大，我陪你變老　懂得知恩圖報、愛得及時

這幾天在整理跟爸爸去旅行的照片，想着旅途中發生的一切，夠膽一個女人帶着一小童一老童（請容許我叫他老童）去日本旅行，不經意讚嘆自己：「姐真有種！但我絕不後悔！」

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因為……一切不是你想像中美好！你的喜歡不是他的喜歡。

訂了溫泉旅館，自以為好棒，這麼奢侈，平時我可也是捨不得的啊！後來到打開房間大門，我驚喜大叫着：「哇！榻榻米房間啊，好日式啊！」他說：「這好像以前的房子喔……」Bla Bla Bla……「而，溫泉台灣也有了啊，我不泡也無所謂啊。」當下你會失望，心想：「Hey，我以為你會跟我一樣，喜歡這樣的安排……」

一整條大街的餐廳，你想大吃日式燒肉時，卻想到他習慣吃「飯」、少吃肉，便忍着來日本想大吃美食的心情，默默地去那家沒人排隊的餐廳，吃那無聊的「飯」。

一整條大街的餐廳，你想大吃日式燒肉時，卻想到他習慣吃「飯」、少吃肉，便忍着來日本想大吃美食的心情，默默地去那家沒人排隊的餐廳，吃那無聊的「飯」。（作者提供）

但也因為這趟旅程，你發現了不一樣的他，平時你看不到的那個他（就如同你跟朋友、情人去旅行一樣，總會有新體悟）。其實帶着他也如同多帶一個小孩一樣（所以我叫他老童），雖然旅程辛苦，但這種體驗是絕無僅有，無悔的。

發現，無論走到哪裏，他都跟得緊緊的，就像小時候我跟他走在路上，我害怕會走丟一樣，緊緊、緊緊地跟着。

但也因為這趟旅程，你發現了不一樣的他，平時你看不到的那個他（就如同你跟朋友、情人去旅行一樣，總會有新體悟）。（Gettyimage／視覺中國）

發現，平時那個含蓄害羞鮮少拍照的他，也會不斷叫我幫他跟這個、跟那個合影留念。

發現，他原來很期待這次的旅程，雖然知道我會安排，但已經在出發前去圖書館看了好幾本旅遊書。

發現，他看到新鮮事物，露出興奮的眼神，笑得合不攏嘴，就跟孩子一樣。

發現，他看到新鮮事物，露出興奮的眼神，笑得合不攏嘴，就跟孩子一樣。（作者提供）

然後，發現不知不覺間，他真的老了。他會忘東忘西，把東西忘在旅館和車上。旅行期間也常常累得在車上就睡着了，就跟小孩一樣。然後我看着他，就想到這個老童也高齡67歲了，不知道以後還有多少機會可以看到他健步如飛走着、開心地笑着。

你陪我長大，我陪你變老。愛要即時、享樂也要即時。平時都只想着要帶孩子去哪裏親子遊，但其實與父母的時光也很珍貴，遺憾我已經無法帶媽媽去旅行了，但慶幸仍能在爸爸身體健在時帶他去旅行。

你陪我長大，我陪你變老。（作者提供）

謝謝網友見到我帶爸爸旅行，送的一句話：「沒有誰，會永遠在身邊。但誰，也可以永遠在心中。」這是一趟無悔旅程，但願我還有能力可以帶他踏上更多旅程。

試想自己的小孩由出世開始就會受到身邊所有人的萬千寵愛，但自己的父母呢？只有靠身為兒女的你來疼愛他們。其實人到幾歲都還是想被寵愛着，好好愛着你家的「老小孩」吧，不要吝嗇你的寵愛，那是最值得投資的寵愛。

試想自己的小孩由出世開始就會受到身邊所有人的萬千寵愛，但自己的父母呢？（Gettyimage／視覺中國）

P.S.我想女兒帶他去日本玩這件事，大概夠他掛在嘴邊，炫耀好幾年吧！還是那句：「你開心，我就開心了！」

作者簡介：暴龍媽媽

一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港，2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

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